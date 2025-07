Mann aus Essen will noch einmal die Bilder von Udo Lindenberg in Oberhausen sehen – dann passiert es

Als großer Udo-Lindenberg-Fan konnte dieser Mann aus Essen natürlich nicht die Ausstellung im Schloss Oberhausen verpassen. Doch Gerhard Klier ist schwer krank, weswegen die Anreise nicht so einfach war. Dank dem Wünschewagen konnte er jedoch seinen Traum erfüllen – und erhielt dann noch ein ganz besonderes Andenken.

Im Radio hörte Klier von der Ausstellung in der Ludwiggalerie im Schloss Oberhausen. Dort werden nämlich momentan bis zum 28. September die Zeichnungen und Bilder von Musiklegende Udo Lindenberg ausgestellt. Als jahrelanger Lindeberg-Fan konnte der Mann aus Essen diese Möglichkeit natürlich nicht verpassen.

Mann aus Essen erhielt eine private Führung

Ein Wunsch, der dank des Wünschewagens in Erfüllung ging. Denn genau für diese Menschen ist der Wünschewagen da – für diejenigen, die schwerkrank sind und oft nicht mehr viel Zeit haben. Jedoch bleiben da noch große Wünsche und Hoffnungen übrig. Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), erfüllen diesen Menschen Herzensangelegenheit und große Träume.

Gemeinsam mit seinen Pflegerinnen aus dem Papst-Leo-Haus in Essen konnte der Mann aus Essen, begleitet von dem Team des Wünschewagens, die Udo-Lindenberg-Ausstellung in Oberhausen besuchen. Dort erhielt Klier sogar eine private und intime Führung mit der Kuratorin des Hauses, Dr. Sarah Hülsewig.

Der Mann aus Essen bewunderte voller Begeisterung die vielen Kunstwerke von Udo Lindenberg – und tauchte noch einmal richtig ins Udoversum ab. Die Ausstellung in der Ludwiggalerie im Schloss Oberhausen trägt den Namen „Kometenhaft panisch – Likörelle, Udogramme, nackte Akte & viel mehr“ und ist ein Muss, für jeden Fan von Udo Lindenberg.

Privater Gruß von Udo Lindeberg

Zum Abschluss dieser besonderen Führung erhielt Klier noch ein ganz besonderes Geschenk: ein Plakat der Ausstellung, signiert von Udo Lindenberg. Der Künstler hatte das Plakat sogar mit einem ganz persönlichen Gruß an den Mann aus Essen unterschrieben. Ein Geschenk, das Klier „sichtlich rührte“, wie es auf Instagram heißt.

Auch in den Kommentaren auf Instagram sind die Nutzer sichtlich begeistert von der tollen Aktion. Ein Nutzer schreibt so unter anderem: „Toll, dass Ihr das möglich gemacht habt. Und der Udo ist bei solchen Aktionen, wenn auch nur mit Autogramm und Widmung, immer am Start.“