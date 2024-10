Centro Oberhausen: Neueröffnung geplant – Kunden sollen noch nichts wissen

Wer regelmäßig das Centro Oberhausen besucht, der wird sich bald über einen neuen Laden freuen können. Eine der bekanntesten deutschen Food-Influencerinnen wird dort bald einziehen und ihre Fans mit Köstlichkeiten versorgen.

Bei Instagram kündigte Kikis Kitchen – so nennt sich die Food-Influencerin Kiki Aweimer in den sozial Medien – ein Großprojekt im Centro Oberhausen an. Was sich da aber genau hinter verbirgt, wollte sie ihren Fans noch nicht verraten.

Centro Oberhausen: Influencerin eröffnet neuen Laden

Bei Instagram hat die Influencerin „Kikis Kitchen“ jetzt ein neues „Großprojekt“ angekündigt. Mit Hilfe des Ladenbauers Hokar Rashid von Hokar Construction will sie im Centro Oberhausen einen neuen Laden eröffnen.

Hokar kündigte bei Instagram an: „Exklusives Projekt mit Kikis Kitchen im Centro Oberhausen! Wir entwickeln das Konzept für Kiki’s neuen Store – mit brandneuen Techniken, innovativen Produkten und einem revolutionären Theken-System.“ Zum Abschluss schrieb er: „Seid gespannt – es wird krass.“

Genaue Details zur Art des Ladens haben bislang aber weder das Centro Oberhausen, noch die beiden Influencer bekannt gegeben. Die Bauarbeiten sind aber auch gerade erst gestartet. Wann der Laden fertig ist, ist noch völlig unklar.

Fans kennen sie schon aus dem Ruhr Park Bochum

Bis jetzt hat die Food-Youtuberin aus Bochum ein Café im Ruhr Park Bochum unter dem Namen „Kikis Kitchen Coffee“. Aber dort gibt es zudem noch einen Store, wo sie neben Lebensmitteln auch Backzubehör und Küchengeräte verkauft.

Ihre Fans sind in jedem Fall schon ganz aufgeregt und können die Neueröffnung im Centro Oberhausen gar nicht erwarten. „Ich kann’s kaum abwarten. Freue mich sehr“, heißt es ganz häufig in den Kommentaren.