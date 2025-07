Gasometer Oberhausen führt Änderung in den Ferien durch – vielen Besuchern kommt sie gelegen

Der Gasometer Oberhausen begeistert seit dem 15. März 2024 seine Besucher mit der Ausstellung „Planet Ozean“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weltmeere und ihre Lebensformen – für viele faszinierend. Kein Wunder also, dass die Veranstaltungshalle gut besucht wird.

Insgesamt liegen die Besucherzahlen in den Ferien aktuell bei 1,25 Millionen, wie eine Sprecherin des Gasometer Oberhausen auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte. Und eine Aktion kommt dabei besonders gut an – Grund genug, um sie in den Sommerferien auszuweiten!

Gasometer Oberhausen erinnert an Gefährdung der Haie

„Unsere Hai-Aktionen in den Sommerferien sind hervorragend angenommen worden. So haben wir zum Beispiel aufgrund der sehr großen Nachfrage weitere Hai-Führungen für die Sommerferien zur Buchung eingestellt“, heißt es gegenüber unserer Redaktion.

Der internationale Aktionstag „Shark Awareness Day“ am 14. Juli soll Bewusstsein für das vom Aussterben bedrohte Tier schaffen. Auch im Gasometer Oberhausen wurde an die Gefährdung der Haie erinnert (wir berichteten). Und das Interesse an den Tieren ist nahezu ungebrochen.

Gasometer Oberhausen: Hier kannst du dir eine Führungen buchen

An einer interaktiven Forschungsstation können Haigebisse, Hautzähne und Eikapseln ganz genau unter die Lupe genommen werden. Als Erinnerung an den Tag erhalten Kinder dann einen „fossilen Hai-Zahn“ als Geschenk.

Wer eine Hai-Führung buchen möchte, kann das hier tun. Es ist nicht möglich, Buchungen für diese Führungen umzutauschen oder zu stornieren. Da die Buchungen der Hai-Führungen nicht personengebunden sind, können diese an andere Personen weitergegeben werden.

„Planet Ozean“ wird noch bis zum 30. November 2025 im Gasometer Oberhausen zu sehen sein.