Gasometer Oberhausen verkündet es selbst – schon bald ist es so weit

Schon seit dem 15. März 2024 begeistert der Gasometer Oberhausen mit der Ausstellung „Planet Ozean“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weltmeere und ihre Lebensformen. Jetzt hat der Gasometer eine Ankündigung gemacht, die wohl zahlreiche Besucher freuen wird. Lange warten müssen sie nicht mehr.

Der internationale Aktionstag „Shark Awareness Day“ am 14. Juli will Bewusstsein für das vom Aussterben bedrohte Tier schaffen – und auch im Gasometer Oberhausen soll an die Gefährdung der Haie erinnert werden.

Gasometer Oberhausen bietet Hai-Führungen an

Vom 12. bis 14. Juli haben Gäste im Rahmen der Ausstellung „Planet Ozean“ mit den Hai-Forschertagen die Gelegenheit, an einer interaktiven Forschungsstation Haigebisse, Hautzähne und Eikapseln ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Außerdem dabei sein, wird ein Hai-Maskottchen, wie der Gasometer in einer Pressemeldung verkündet.

Zudem wird es spezielle Hai-Führungen von Experten geben. Als Erinnerung an den Tag erhalten Kinder dann einen „fossilen Hai-Zahn“ als Geschenk.

Das sind die Termine im Gasometer Oberhausen

Die Hai-Führungen für alle Interessierten finden am 12. und 13. Juli jeweils um 11 Uhr, 12.30 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr statt. Weitere Hai-Führungen gibt es in den Sommerferien jeweils Donnerstag um 12 Uhr an folgenden Tagen: 17., 24. und 31. Juli sowie am 7., 14. und 21. August. Zu den Führungsbuchungen sowie zu weiteren Informationen geht es hier.

„Planet Ozean“ wird noch bis zum 30. November 2025 im Gasometer Oberhausen zu sehen sein. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr – an Feiertagen und in den NRW-Ferien auch montags – geöffnet. Tickets können über den Online-Shop bestellt oder direkt vor Ort an der Tageskasse erworben werden. Der Preis für ein Erwachsenenticket beträgt 14 Euro, ermäßigt 11 Euro. Familien (2 Erwachsene und maximal 5 Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren) zahlen 33 Euro, kleinere Familien (1 Erwachsener und maximal 2 Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren) 28 Euro.