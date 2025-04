Gasometer Oberhausen wendet sich an Besucher – es wird schon bald passieren

Schon seit dem 15. März 2024 begeistert der Gasometer Oberhausen mit der Ausstellung „Planet Ozean“. Dabei im Mittelpunkt: die Weltmeere und ihre Lebensformen. Jetzt haben sich die Verantwortlichen an die Besucher gewandt. Schon bald ist es so weit.

„Planet Ozean“ ist ein echter Besuchermagnet – und soll die Menschen zudem für das wichtige Thema sensibilisieren. Obwohl ganze 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, bleiben die Weltmeere weitestgehend unerforscht. Und genau das macht sie für viele so interessant. Das Gasometer Oberhausen widmet der ganzen Thematik mit „Planet Ozean“ daher seit Monaten eine entsprechende Ausstellung.

++ Gasometer Oberhausen lässt es Besucher wissen – es passiert wenige Wochen nach Ostern ++

Gasometer Oberhausen klärt seine Besucher auf

In einem Facebook-Post wandte sich der Gasometer Oberhausen jetzt an seine Besucher. Anlass war der „Tag der Erde“. Und schon bald finden einige wichtige Konferenzen statt, wie der Gasometer weiterhin ankündigt.

Ebenfalls interessant: Gasometer Oberhausen: Plötzlich geht die Nachricht um – „Sex, Völlerei und Gewalt“

„Die Ozeane bedecken zwei Drittel der Erdoberfläche. Blickt man aus dem Weltall etwa auf den Pazifischen Ozean, sieht man die Inseln Hawaiis verloren inmitten eines scheinbar unendlichen Meeres. Angesichts des riesigen Wasservolumens müsste die Erde also eigentlich Planet Ozean heißen – so wie unsere aktuelle Ausstellung im Gasometer“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Schon bald wird es Konferenzen geben

„Warum wir das erzählen? Weil heute in über 175 Ländern der ‚Tag der Erde‘ begangen wird, um auf die hauptsächlich durch den Menschen verursachten Umweltprobleme unserer Heimat aufmerksam zu machen. In 2025 ist dies von besonderer Wichtigkeit für die Ozeane, da neben der ersten Deutschen Meereskonferenz Anfang Mai in Berlin zusätzlich die (nur alle drei Jahre abgehaltene) UN Ocean Conference in Frankreich stattfindet“, schreibt der Gasometer weiter.