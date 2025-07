Grugapark Essen wendet sich direkt an seine Besucher – daran sollten sie sich unbedingt halten

Der Grugapark in Essen ist ein beliebter Hotspot für Jung und Alt, um die Natur zu genießen und sich vom stressigen Alltag zu erholen. Besonders während der warmen Sommermonate nutzen viele Anwohner den Park, um einfach mal abzuschalten. Ein leckeres Picknick auf einer der Grünflächen oder ein Spaziergang durch Flora und Fauna locken täglich zahlreiche Besucher an.

Eine Sache müssen Anwohner nun allerdings beachten, wenn sie dem Grugapark einen Besuch abstatten. Der Park selbst bittet Besucher, Rücksicht zu nehmen. Denn es gibt Nachwuchs unter den Tieren!

Grugapark Essen: Besucher müssen aufpassen

Das Damwild im Wildgehege im Grugapark Essen hat Nachwuchs bekommen! Diese freudige Nachricht verkündet der Park selbst in einem Facebook-Beitrag. Besucher können sich freuen, die Tierbabys live zu sehen, müssen dabei allerdings einige Regeln beachten. „Besucher*innen werden gebeten, besonders in den kommenden Wochen Rücksicht zu nehmen, ausreichend Abstand zu halten und die Tiere nicht zu füttern“, appelliert der Park.

In den letzten Wochen wurden mehrere Kälbchen im Damwild-Gehege im Grugapark Essen geboren. Der Park erklärt, dass die Jungtiere sich anfangs in der Regel gut versteckt im hohen Gras oder aber in schattigen Bereichen aufhalten. „Die ersten Wochen sind entscheidend für die Bindung zwischen Muttertier und Nachwuchs“, weshalb die Tiere nicht gestört werden sollen.

Zu diesen Zeiten hat das Gehege geöffnet

Tierliebhaber können dem Wildgehege im Grugapark Essen täglich (außer montags) zwischen 14 und 17 Uhr einen Besuch abstatten. Normalerweise können Besucher die Tiere aus nächster Nähe beobachten und sogar mit Futter aus einem der Automaten füttern. Zugunsten der Jungtiere sollte das in der nächsten Zeit allerdings ausbleiben.

