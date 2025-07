Nach Achterbahn-Wirbel spricht der Europa-Park Klartext – Besucher sollten genau hinhören

Europa-Park-Besucher können aufatmen: Nach bösen Gerüchten rund um die beliebte Achterbahn „Euro Mir“ haben die Verantwortlichen des Freizeitparks jetzt Klartext gesprochen.

Gerüchten zufolge sollte die Kult-Achterbahn nach fast 30 Jahren verschwinden. Die Vorstellung, den Europa-Park ohne diese Attraktion zu erleben, machte zahlreiche Besucher traurig. Viele Menschen betrachten die Bahn als Wahrzeichen des Parks (wir berichteten). Jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.

Europa-Park-Besucher dürfen bei diesen Nachrichten jubeln

Die gute Nachricht zuerst: Die „Euro Mir“ bleibt! Sie soll allerdings in ein paar Jahren überarbeitet werden und eine neue Streckenführung bekommen. Abgerissen wird die Bahn jedoch nicht, wie Michael Mack, Sohn von Parkchef Roland Mack, gegenüber der „Badischen Zeitung“ betont.

Neben der geänderten Strecke ist auch ein 360-Grad-Ansatz angedacht. Diesen gibt es auch schon bei der „Voltron Nevera“, die letztes Jahr an den Start ging. „Eine noch spektakuläre Bahn als diese braucht es auf längere Zeit nicht – und damit spreche ich über die kommenden fünf bis acht Jahre“, sagte Mack. Neue Themenbereiche werde es in dem Europa-Park in absehbarer Zeit auch nicht geben.

Europa-Park: Achterbahn gehört seit 1997 zum Inventar

Die „Euro Mir“ begeistert Besucher des Europa-Parks bereits seit 1997. Die markante Achterbahn schlängelt sich mit hoher Geschwindigkeit an vier gläsernen Türmen vorbei. Bei zahlreichen Besuchern ist die Bahn sehr beliebt: „Ich möchte nicht, dass die ‚Euro Mir‘ wegkommt“, kommentierte beispielsweise ein Nutzer in den sozialen Medien. Die Entscheidung, die Bahn nicht abzureißen, scheint also genau die richtige zu sein.