Europa-Park: Blick in den Himmel löst Staunen aus – Kunden haben nur eine Bitte

Der Europa-Park trumpft mit ziemlich coolen Aktionen auf! 2025 feiert der beliebte Freizeitpark in Baden-Württemberg sein 50. Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass hat sich die Anlaufstelle für Spaß-Freunde und Adrenalin-Junkies viele Special-Events einfallen lassen.

So will der Themenpark in Rust mit viel Action, Mitmachaktionen und Highlights seinen runden Geburtstag zelebrieren. Ein besonderes Spektakel fand auch erst vor wenigen Tagen im Europa-Park statt. Schauten Besucher nämlich in den Himmel, haben sie Faszinierendes entdeckt!

Europa-Park-Fans staunen nicht schlecht

Auf Instagram teilte der Freizeitpark ein paar Eindrücke von diesem Highlight und schrieb: „So feiern wir 50 Jahre Europa-Park – mit einzigartigen Perspektiven und außergewöhnlichen Erlebnissen!“ Doch was genau konnten Achterbahn-Fans da genau sehen? „Über 20 Heißluftballons steigen beim Ballonfestival in den Himmel – ein buntes Highlight zum Jubiläum!“, hieß es in dem Post weiter.

Und tatsächlich: Auf den geteilten Bildern ist zu sehen, wie etliche Heißluftballons in den verschiedensten Formen in den Himmel abheben. Dabei sind auch unglaubliche Aufnahmen vom Park aus der Vogelperspektive entstanden. Die Fans feierten diesen Anblick und kommentierten fleißig mit Herz-Emojis. Andere wiederum sehnten sich nach etwas anderem. „Bitte jedes Jahr“, schrieb ein User. Auch ein anderer betonte: „Würde gerne mitfahren, wenn es wieder so was bei euch gibt.“

Jubiläum mit vielen Highlights

Ob es sich bei dem Heißluftballon-Spektakel wirklich nur um eine einmalige Sache gehandelt hat, ließ der Park bisher offen. Fest steht jedoch, dass auf die Europa-Park-Besucher noch viele Highlights zukommen. Während der Jubiläumssaison werden sie nämlich mit spektakulären neuen Shows beglückt. Ob Action, Comedy oder Akrobatik – hier hat der Themenpark so einiges zu bieten.

Aber auch im Sommer erwartet die Fans des Europa-Parks eine kleine Sensation. Denn am 12. Juli wird dann ganz offiziell der 50. Geburtstag des Parks mit einer 24-Uhr-Öffnung gefeiert. Bis Mitternacht können Besucher dann also den Themenpark in einem besonderen Glanz erleben und unvergessliche Momente mit nach Hause nehmen.