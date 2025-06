Europa Park: Fans zeigen Haut – nach dem Park-Besuch kann es jeder sehen

Ein Besuch im Freizeitpark ist immer ein tolles Ausflugsziel, und viele Besucher verbinden viele schöne Erinnerungen mit diesen besonderen Orten. Nach einem Tag im Europa Park wollte eine Besucherin diese besondere Zeit verewigen. Dieses Andenken teilt sie mit den anderen Besuchern und Fans des Parks.

In der Facebook-Gruppe „Europa-Park Resort Freunde“ teilt eine Frau ein Tattoo, das ihre Tochter sich kürzlich hat stechen lassen. Ihre Tochter hat wohl viele schöne Erinnerungen mit dem Europa-Park verbunden, denn sie hat sich drei Sterne auf ihrer Haut verewigt. Es sind die drei fliegenden Europa-Sterne, die man auch von dem Logo des Europa-Parks kennt.

Europa Park-Sterne als Tattoo-Motiv

In den Kommentaren erntet die Tochter der Frau viele Komplimente für das hübsche Tattoo. So heißt es unter anderem: „Sieht cool aus“, „Das ist voll schön“ oder auch „Die will ich auch mal noch haben!“

Aber sie ist wohl auch nicht die Einzige, die ihre Zeit im Europa Park durch ein Tattoo würdigen möchte. Auch andere Fans des Europa Parks teilen ihre Tattoos in den Kommentaren.

Insbesondere die drei Europa-Sterne, die sich auch die Tochter der Frau hat stechen lassen, scheinen ein beliebtes und gängiges Tattoo-Motiv für Fans des Freizeitparks zu sein.

Besucher diskutieren über die Kosten

Viele Besucher haben jedoch auch die Maskottchen des Freizeitparks, Ed Euromaus und Edda Euromausi, auf ihrer Haut verewigt. Eine Nutzerin hat sogar ihren kompletten Arm mit Motiven aus dem Europa-Park geschmückt und erntet für den Tattoo-Sleeve einiges an Komplimente.

In den Kommentaren fragt ein Nutzer scherzhaft, ob der Europa Park denn auch für die Kosten des Tattoos aufgekommen ist. Immerhin sind die Tattoos, wie ein Nutzer hinweist, „kostenlose Werbung“. Eine andere Userin macht jedoch Witze, dass sie sich eher vorstellen könnte, dass man für die Tattoos „wohl eher Lizenzgebühren verlangen“ könnte.