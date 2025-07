Freizeitpark-Besucher aus NRW steigen in neue Achterbahn – plötzlich wird sie gestoppt

Die Ferien in NRW werden wohl von manch einem jetzt auch wieder für einen Freizeitpark-Besuch genutzt werden. Ob Movie Park, Phantasialand oder einer der kleineren Parks: Im Westen wird Adrenalinjunkies einiges geboten, um den Puls in die Höhe zu treiben.

Im Potts Park in NRW wird jetzt mit einer neuen Achterbahn geworben. Die „Braus & Saus“ feierte am 12. Juli ihre Eröffnung. Das Besondere an der neuen Attraktion: Die Achterbahn bewegt sich nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts durch eine steinzeitliche Kulisse und durchs Wasser. Doch der Park aus NRW muss jetzt einen Hinweis abgeben, der nicht allen Besuchern gefallen dürfte.

Freizeitpark muss Achterbahnfahrten möglicherweise unterbrechen

Wie der Potts Park seine Besucher dieser Tage wissen ließ, läuft die Achterbahn zunächst nur im Softopening. Und das bringt einen großen Haken mit sich: „Das heißt, dass es jederzeit zu Unterbrechungen des Fahrbetriebs kommen kann. Das kann aufgrund von kleinen Anpassungen, die im Betrieb mit Gästen auffallen, vorkommen“, so die Park-Betreiber aus NRW.

Wie es weiter heißt, handelt es sich bei der Achterbahn bislang nur um einen Prototyp, der nach den Wünschen des Parks gebaut wurde. Doch wie kommt der Hinweis bei den Parkbesuchern an?

Besucher reagieren eindeutig

Die scheinen dennoch keinerlei Bedenken zu haben, die neue Achterbahn im NRW-Park auszuprobieren. „Mein Sohn ist begeistert“, kommentiert so etwa eine Frau. „Wir waren heut da und muss sagen, sie ist wirklich super“, wird auch die nächste Person in der Kommentarspalte bei Facebook deutlich.

Wie lange das Softopening andauern wird, hat der Potts Park im Übrigen noch nicht verraten. Doch Besucher scheint der zusätzliche Spannungsmoment aufgrund von möglichen Stopps rein gar nichts auszumachen.

