Schlangen im Movie Park umgehen? Jetzt macht diese Nachricht die Runde

Ferienzeit heißt für viele auch Freizeitparkzeit! Denn wann, wenn nicht in den sechs Wochen andauernden Sommerferien, hat man mal Zeit, die Achterbahnen und andere Attraktion in Movie Park, Phantasialand und Co. auf Herz und Nieren zu prüfen?

Doch gerade bei beliebten Fahrgeschäften muss man gerade in den Ferien einiges an Wartezeit mitbringen. Viele dürften da schnell die Geduld verlieren. Der Movie Park hat jetzt eine Lösung parat, die dich an gleich zwei Attraktionen die Schlangen umgehen lässt. Aber es gibt einen Haken.

Movie-Park-Besucher sparen viel Zeit

Denn seit kurzem testet der Movie Park die sogenannten Single Rider, zu deutsch: Einzelfahrer. Besucher, die alleine ein Fahrgeschäft besuchen wollen oder in ihrer Gruppe ohnehin als einzelner übrig bleiben, müssen sich demnach nicht mehr hinten anstellen, sondern können an der Schlange vorbei ziehen und – sobald ein Platz in der Attraktion frei bleibt – diesen direkt auffüllen und mit einsteigen.

„Die ‚Single Rider‘ Warteschlange ist ideal für alle Gäste, die alleine mitfahren möchten oder bereit sind, die Attraktion getrennt von ihrer Gruppe zu erleben“, wirbt auch der Movie Park auf seinen Schildern im Park. Aber nur bei zwei Attraktionen können Einzelpersonen bislang Zeit sparen.

Park schürt Hoffnungen

Denn nur bei „Movie Park Studio Tour“ und „Jimmy Neutron’s Atomic Flyer“ konnten Besucher zuletzt die Schlange umgehen. Dabei soll es aber nicht bleiben, wie der Movie Park auf Nachfrage von DER WESTEN offenbart: „Wir konzentrieren uns nach und nach auf verschiedene Attraktionen und sammeln Erfahrungen, um feststellen zu können, was von den Gästen gut angenommen wird und im Parkalltag operativ sinnvoll ist“, teilt ein Sprecher mit.

Das Besucher-Interesse sei bei den ersten Tests bereits deutlich da gewesen. Aber: „Noch können wir uns aber auf keine Attraktionen konkret festlegen – und weitere Tests sind geplant, um zu beobachten, wie es von den Gästen angenommen wird.“ Bei welchen Attraktionen Singles als nächstes Zeit sparen können, wollte der Movie Park bislang noch nicht verraten. Besucher dürfen also gespannt bleiben.