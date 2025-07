Rätsel um verschwundenen „NYC Transformer“ – steht im Movie Park der Abriss bevor?

Du liebst Action und bist ein echter Adrenalin-Junkie? Dann könnte ein Besuch im Movie Park in Bottrop genau das Richtige für dich sein. Denn dort findest du zahlreiche Attraktionen wie „The High Fall“, „Van Helsing’s Factory“, „Side Kick“, „Star Trek: Operation Enterprise“ und Co.

Wo die Attraktionen sich befinden, sehen Besucher auf dem Parkplan. Doch die Überschlagschaukel „NYC Transformer“ wird dort nicht mehr aufgelistet. Fans des Movie Parks haben dazu eine Vermutung und fragen in den sozialen Medien: „Wird der ‚NYC Transformer‘ demnächst abgerissen?“

Movie Park Besucher rätseln

Der User postet in einer Movie-Park-Gruppe ein Foto des Parkplans, wo der „NYC Transformer“ nicht zu sehen ist. Zudem habe er festgestellt, dass die Attraktion schon seit Saisonstart nicht mehr in Betrieb ist.

Auf Anfrage von DER WESTEN hat sich der Movie Park nun dazu geäußert. „Es sind einige spezielle Lieferteile notwendig, die für die Reparaturarbeiten eine Rolle spielen. Daher haben wir die Attraktion vorläufig nicht im Parkplan aufgeführt“, heißt es. Der „NYC Transformer“ soll also offenbar nicht abgerissen, sondern repariert werden. Doch wann können Besucher ihn wieder nutzen?

Besucher müssen sich gedulden

„Aktuell können wir leider keine fundierte Aussage treffen, wann genau der NYC Transformer wieder in Betrieb geht“, erklären Mitarbeiter des Movie Parks. Besucher müssen sich also noch etwas gedulden, denn sie können die Attraktion erstmal nicht nutzen.

Sobald die Attraktion wieder im Einsatz ist, „katapultiert euch der NYC Transformer mit Überschlägen in die Höhe“, heißt es auf der Website. Aus etwa acht Metern Höhe habe man dann einen Ausblick auf den Freizeitpark. Besucher finden sie im Bereich „Streets of New York“.