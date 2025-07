Sorge um Mega-Event im Ruhrgebiet – direkt zur Eröffnung droht der Reinfall

Kennst du schon die „FISU World University Games“? Nein? Dann hast du echt was verpasst! Die Veranstaltung ist nach den Olympischen und den Paralympischen Spielen das drittgrößte Multisport-Event der Welt. Und Deutschland – vor allem das Ruhrgebiet – ist Gastgeber dieses Mega-Events.

Vom 16. bis 27. Juli ist vor allem die Rhein-Ruhr-Region Zentrum der „FISU World University Games“. Die Wettkämpfe finden in den Städten Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Hagen sowie vereinzelt auch in Berlin statt. Neben dem sportlichen Teil können sich die Zuschauer auch auf jede Menge Entertainment von bekannten Künstlern freuen. Doch nun droht direkt zur großen Eröffnungsfeier in NRW ein echter Reinfall. Denn das Wetter im Ruhrgebiet meint es nicht gut mit den Sportlern.

Mega-Event im Ruhrgebiet – droht für NRW direkt ein Reinfall?

Zwölf Tage lang messen sich vom 16. bis 27. Juli mehr als 9.000 Athletinnen und Athleten aus rund 150 Ländern in 18 Sportarten. Bei den „FISU World University Games“ sind für Deutschland sowohl Nachwuchstalente als auch Olympiasieger am Start. Und nicht zu vergessen: Für NRW könnte das Event als wichtige Generalprobe dienen. Denn die Rhein-Ruhr-Region hat sich bekanntermaßen für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele beworben.

Doch nun droht direkt zur groß angelegten Eröffnungsfeier der „FISU World University Games“ im Ruhrgebiet ein herber Reinfall. Diese ist für Mittwoch (16. Juli) um 20.15 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg geplant. Doch wenn man in NRW in den Himmel schaut, sieht man meist wohl nur grau in grau. Und die Prognose für den Abend ist noch schlechter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt gebietsweise Schauer und örtliche Gewitter voraus. Und das Dach der Arena reicht nur über die Zuschauertribünen. Das heißt: Alle, die sich sozusagen auf dem Spielfeld befinden, könnten ordentlich nass werden.

Das Programm kann sich sehen lassen

Zur Eröffnungsfeier in Duisburg (Ruhrgebiet) ist auf jeden Fall ein großes Programm geplant. Sie beginnt mit dem Hissen der Flagge und dem Entzünden des Feuers.

Musikalische können sich die Fans unter anderem auf Top-Acts wie Sängerin Ayliva und Pop-Rapper Montez freuen. Auch das WDR-Funkhausorchester ist vor Ort. Dann hoffen wir mal, dass das Wetter den Sportlern, Entertainern und Zuschauern keinen Strich durch die Rechnung macht. (mit dpa)