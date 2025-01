Jürgen Hingsen privat: DAS kostete ihn die Goldmedaille bei Olympia – „Habe heute noch Albträume“

Weltrekord und Silbermedaille? Das war gestern! Mit seiner Zehnkampf-Karriere hat Legende Jürgen Hingsen längst abgeschlossen. Schluss mit Stabhochsprung, Speer- und Diskurswurf – denn jetzt ist eine ganz neue Herausforderung angesagt. Mit seinem Einzug ins Dschungelcamp stellt sich Jürgen Hingsen 2025 privat einem neuen Lebensabschnitt. Noch einmal wird er sich den Sieg garantiert nicht so leicht vor der Nase wegschnappen lassen. Was Jürgen Hingsen am Ende wirklich um die Goldmedaille bei Olympia brachte, verraten wir dir.

Auch privat hat sich nach seinem Zehnkampf-Aus einiges bei Jürgen Hingsen getan. Seit geraumer Zeit befindet sich eine neue Freundin an der Seite des Dschungelcamp-Teilnehmers. Doch was solltest du unbedingt über das Privatleben von Jürgen Hingsen wissen?

Jürgen Hingsen im Zehnkampf: DAS kostete den Weltrekordhalter die Goldmedaille

Der Zehnkämpfer Jürgen Hingsen wurde am 25. Januar 1958 in Duisburg geboren und ist auch dort aufgewachsen. Schon während seines Abiturs startete Jürgen Hingsen privat seine Sportkarriere, begann im Jahr 1976 als Athlet in der Sportabteilung von Bayer Uerdingen. Von 1978 bis 1983 studierte Jürgen Hingsen privat an der Sporthochschule Köln, während er bereits seine ersten Weltrekorde aufstellte. In den 1980er Jahren legte Jürgen Hingsen einen Weltrekord nach dem anderen im Zehnkampf hin. Jürgen Hingsen wurde zweimal Vizeeuropameister, einmal Vizeweltmeister und einmal Zweitplatzierter bei Olympia. Für seine Weltrekorde wurde Jürgen Hingsen im Jahr 1983 sogar vom damaligen Bundespräsidenten mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Gold gewann er jedoch nie.

Schon 1982 holte sich Jürgen Hingsen die Silbermedaille bei den Europameisterschaften in Athen, 1983 folgte Silber bei den Weltmeisterschaften und auch bei den Olympischen Spielen in LA holte sich der Zehnkämpfer die Silbermedaille. Immer zu stand Jürgen Hingsen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Rivalen Daley Thompson, zweifachen Olympiasieger, den er jedoch nie schlagen konnte. Bei der Qualifizierung für Olympia 1984 in Mannheim war es Jürgen Hingsen sogar gelungen, den Weltrekord für seine Punktzahl von 8798 aufzustellen, der bis zum Jahr 2023 in Deutschland unbezwungen war. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul dann das große Ziel: Gold – die Chancen besser denn je, da Thompson wegen einer Verletzung abgesagt hatte. Doch schon in der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Lauf scheiterte Jürgen Hingsen, hatte drei Fehlstarts und wurde disqualifiziert. Laut „Sport1“ soll Hingsen selbst eine angerissene Patellasehne gehabt haben, weswegen er direkt alles auf eine Karte setzte. Bei der „Hamburger Morgenpost“ erklärte sich Jürgen Hingsen für sein Versagen selbst zum „Depp der Nation“ und erklärte: „Ich habe heute noch Albträume„.

In der Heimat seines Rivalen fand der Zehnkämpfer seine große Liebe. Foto: IMAGO / Sven Simon

Jürgen Hingsen privat: Auch das Liebes-Aus stand ihm bevor

Nur ein Jahr nach seinem Versagen bei den Olympischen Spielen aufgrund von Fehlstarts beendete Jürgen Hingsen im Jahr 1989 seine Karriere im Leistungssport, begann bei einer Versicherung und fokussierte sich auf sein privates Glück. Seine Ehefrau Jeanne Purcell hatte Jürgen Hingsen privat in Kalifornien kennengelernt, heiratete sie im Jahr 1983. Mit seiner amerikanischen Frau gründete Jürgen Hingsen privat eine Familie und bekam zwei Kinder: Seine erste Tochter Jacqueline Hingsen wurde 1987 geboren, im Jahr 1995 folgte seine zweite Tochter Alexandra Hingsen. Auch seine Auftritte im TV wurden mehr. Im Jahr 1984 hatte Jürgen Hingsen in der Komödie „Drei und eine halbe Portion“ mitgespielt, das Hobby führte er nach seinem Aus im Zehnkampf fort. Später war er in der RTL-Serie „Ein Schloß am Wörthersee“ zu sehen.

In den folgenden Jahren war Jürgen Hingsen als Moderator, Kommentator und Berichterstatter im Sport aktiv, unter anderem für den ZDF-Fernsehgarten, die Olympischen Spiele in Barcelona 1992 und die Leichtathletik-WM 1993. Privat setzt sich Jürgen Hingsen außerdem für Jugendprojekte ein. Nach 21 Jahren Ehe kam es bei Jürgen Hingsen 2004 privat zur Trennung, nach eigenen Angaben aber freundschaftlich. Weitere private Hintergründe zur Scheidung von Jürgen Hingsens sind nicht bekannt. Mit seinen zwei Töchtern kehrte Jürgen Hingsens Ex-Frau zurück nach Kalifornien.

Jürgen Hingsen heute: DAS ist seine neue Freundin

Wer ist die neue Freundin von Jürgen Hingsen? Foto: imago images/Agentur Baganz

Nach seiner Trennung von Jeanne Purcell lernte Jürgen Hingsen privat seine spätere Freundin und Lebensgefährtin Francesca Elstermeister-Santonocito kennen, die Inhaberin einer großen Kosmetikfirma ist. Im Jahr 2013 wurde Jürgen Hingsens erstes Enkelkind, die Tochter seiner Stieftochter Gessica geboren. Damals verriet Jürgen Hingsen der „Münchener Abendzeitung“, privat verlobt zu sein. Inzwischen ist das Paar verheiratet und lebt zusammen in Köln. Auch das Verhältnis zu seinen beiden eigenen Töchtern scheint gut zu sein, wie er erklärte. Nach ihrem Abschluss der Highschool kehrte Alexandra Hingsen zurück nach Deutschland, um ein Praktikum in einem Modeunternehmen zu machen, während Jaqueline Hingsen in Hamburg BWL studierte. Jürgen Hingsen hat mittlerweile ein eigenes Unternehmen, das sich um Gesundheitsangebote von Firmen kümmert.

Tochter Jacqueline Leuer-Hingsen versuchte im Jahr 2023 noch, bei „Die Höhle der Löwen“ einen großen Deal für ihr eigenes Unternehmen einzusacken, ging aber leer aus. Im Jahr 2025 ist es für Jürgen Hingsen an der Zeit, bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ um die Dschungel-Krone zu kämpfen. Sein letzter TV-Auftritt liegt Jahre zurück, als er sich 2006 bei „Let’s Dance“ an der Seite von Uta Albansee auf den fünften Platz tanzte. Der 66-jährige Jürgen Hingsen wird privat von seiner Partnerin Francesca Santonocito zum australischen Busch begleitet. Doch die größte Herausforderung? Wie der ehemaliger Zehnkämpfer RTL im Interview verriet, besteht die in der Anreise – als 2,03 Meter großer und 102 Kilo schwerer Mann hätte er Probleme, überhaupt in das Flugzeug zu passen.

