NRW will Bahnproblemen an den Kragen gehen – Reisende erhalten die Nachricht

NRW und die Deutsche Bahn wollen gemeinsam den Zugverkehr zuverlässiger und pünktlicher machen. Eine neue Vereinbarung bildet die Grundlage dafür.

Nordrhein-Westfalen (NRW) und die Deutsche Bahn möchten enger zusammenarbeiten, um das Schienennetz zu modernisieren und auszubauen. Ministerpräsident Hendrik Wüst, Oliver Krischer, der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr sowie Bahnchef Richard Lutz und Berthold Huber, Vorstand für Infrastruktur der DB, haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Der Anlass: Die Schieneninfrastruktur in NRW befindet sich in einem besonders schlechten Zustand und ist dringend sanierungsbedürftig.

Kooperationsvertrag zwischen NRW und Bahn

Das Land und die Bahn wollen vor allem stark genutzte Bahnstrecken modernisieren. Zudem sind bessere Bahnhöfe und eine Direktverbindung von Köln nach London geplant, wie in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn angekündigt wird. Wüst betonte: „Die Menschen in unserem Land dürfen zurecht auf einen pünktlichen und zuverlässigen Nah- und Fernverkehr pochen.“

Die Bahn steht in NRW vor großen Herausforderungen. Besonders die alten Strecken und der Lokführermangel sorgen für Probleme. Im letzten Jahr erreichten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Züge einen Tiefpunkt, wie die Zahlen zeigen. Denn jeder vierte Zug in NRW kam verspätet an und jeder sechste fiel komplett aus.

Bahn plant Baumaßnahmen

Die Bahn plant umfangreiche Baumaßnahmen, um die Probleme zu lösen. Ab Februar soll die Strecke Köln-Wuppertal-Hagen für gut fünf Monate saniert werden. Während der Bauzeiten wird es Ersatzverkehr für Pendler geben. In ganz Deutschland will die DB InfraGo Bahnhöfe zu „Zukunftsbahnhöfen“ modernisieren – „Sie sollen dadurch wieder zu einem Aushängeschild werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Bauprojekte sind unter anderem zwischen Aachen und Köln sowie auf der Strecke Hagen-Unna-Hamm geplant.

