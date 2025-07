Bahn-Drama in NRW geht weiter! Jetzt trifft es ausgerechnet diese wichtige Strecke

Zum Ferienstart holpert es auf den Bahnstrecken in NRW ganz schön. Erst am Montag (14. Juli) kam es im Raum Köln zu einer heftigen Störung, die den gesamten Morgen zu Ausfällen und Verspätungen in vielen Teilen des Westens führte (DER WESTEN berichtete).

Doch auch am Dienstag (15. Juli) kommt es im Raum Köln zu massiven Problemen. Und dieses Mal treffen die ausgerechnet den Fernverkehr von NRW nach Rheinland-Pfalz. Urlauber und Pendler brauchen jetzt starke Nerven.

Probleme auf wichtiger NRW-Strecke

Der Grund für die Probleme ist laut Angaben von „bahn.de“ eine Streckensperrung im Raum Brühl. Die Folge: „An der Strecke zwischen Köln und Koblenz kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn.“

Eine Baustelle an der Strecke zwischen Köln und Bonn-Beuel macht das Bahn-Drama in NRW jetzt perfekt. Nach aktuellen Informationen sollen allerdings nur die Fernverkehrszüge, also ICEs und ICs von der Streckensperrung betroffen sein, die zwischen Köln, Bonn Hauptbahnhof und Koblenz, also auf der Rheinstrecke, verkehren.

Diese Alternativen haben Reisende

Die Deutsche Bahn empfiehlt jetzt, auf ICE Züge zwischen Köln und Frankfurt (Main) Flughafen umzusteigen. Diese fahren nämlich über die Schnellstrecke. Alternativ können Reisende auch auf Regionalzüge wie den RE2 zwischen Koblenz und Frankfurt (Main) und die Straßenbahn Linie 66 zwischen Bonn Hauptbahnhof und Siegburg/Bonn zurückgreifen.

Außerdem sei der RE 5 zwischen Koblenz und Köln im Einsatz. Allerdings muss hier zwischen Bonn und Köln aufgrund der Streckensperrung ein Bus als Ersatzverkehr einspringen.

Die Deutsche Bahn arbeite bereits mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung und hält seine Reisenden online auf bahn.de, im DB Navigator sowie telefonisch unter 030/2970 auf dem Laufenden. Gäste werden allerdings gebeten, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung zu informieren. Noch voraussichtlich bis zum Mittag soll es auf der Strecke zu Problemen kommen.