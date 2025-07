„Holiday Park“ ist Geschichte – Besucher erreicht die Nachricht

Wer den „Holiday Park“ besuchen möchte, könnte bei der Online-Suche oder der Ankunft irritiert sein. Denn unter diesem Namen ist der Freizeitpark nun nicht mehr zu finden. Stattdessen heißt es auf der Website: „Herzlich willkommen im Plopsaland Deutschland!“

Dort informiert der einstige „Holiday Park“ seine Besucher darüber, dass der Park am 28. Juni 2025 offiziell zum „Plopsaland Deutschland“ umbenannt wurde. Doch welche Veränderungen erwarten Besucher sonst noch?

„Holiday Park“ ist Geschichte

Nach 52 Jahren müssen sich Besucher jetzt also umgewöhnen. Die Namensänderung ist nach Angaben einer Pressemitteilung Teil eines umfassenden Zukunftsplans. Mit einer Investition von 100 Millionen Euro wolle man den Park in den kommenden Jahren zu einem der führenden Freizeitresorts für Familien in Europa weiterentwickeln.

Demnach sollen weitere neue Themenbereiche und zusätzliche Attraktionen entstehen. Auch der Ausbau der Infrastruktur soll zu diesem Ziel besteuern.

Das müssen Besucher jetzt wissen

„Plopsaland Deutschland bedeutet: Gemeinsame Erlebnisse, die verbinden. Für kleine Entdecker, große Abenteurer und alle, die unvergessliche Momente mit ihren Liebsten erleben wollen“, heißt es auf der Website. Darauf können sich Besucher jetzt also gefasst machen!

Der ehemalige „Holiday Park“ lädt Besucher dazu ein, zu entdecken, was sich alles geändert hat. Zudem informiert er darüber, dass alle Jahreskarten und Tickets trotz der Namensänderung beim Eintritt ihre Gültigkeit behalten. Ob der Park durch die Neuerungen besser ankommt als davor, bleibt allerdings abzuwarten.