Movie Park lockt mit Gratis-Eintritt in den Sommerferien für Kinder – doch nur unter DIESEN Bedingungen

Der 11. Juli 2025 ist in NRW offiziell der letzte Schultag. Einige Kinder werden im Kopf wohl schon einen Countdown laufen haben, denn danach beginnen sechs Wochen Ferien. Und die wollen gut genutzt werden, wie etwa mit einem Besuch im Movie Park in Bottrop-Kirchhellen?

Das ist zumindest die Idee der Freizeitpark-Verantwortlichen. Denn pünktlich zu den Sommerferien gibt es nun ein ganz besonderes Angebot: Freier Eintritt für Kinder im Movie Park. Allerdings ist das Angebot an strenge Bedingungen gebunden – welche das sind, erfährst du in diesem Artikel.

Kostenlos in den Movie Park – Angebot stark begrenzt

„Lasst die Ferien beginnen – mit gratis Eintritt für Kids!“, so lautet die freudige Nachricht des Movie Parks am Dienstagabend (8. Juli) in den sozialen Medien. Natürlich möchten die Verantwortlichen auch von der Aktion profitieren, deshalb heißt es weiter: „Die Produktionsleitung der Movie Park Studios ist noch auf der Suche nach kleinen Stars. Um sie dabei zu unterstützen, hat sich unsere Filmklappe S.A.M. etwas ausgedacht.“

Und jetzt kommen die Bedingungen für den kostenlosen Eintritt in den Movie Park. Wir haben sie einmal für dich zusammengefasst. Die Aktion gilt nur für Kinder, die nicht älter als elf Jahre alt sind und sie müssen in Begleitung eines Erwachsenen kommen, um gratis auf das Studiogelände zu gelangen.

Zudem gilt das Angebot nur an folgenden Tage: Samstag (12. Juli) und Sonntag (13. Juli). Für die Drehzeit haben die Studiotore immerhin eine Stunde länger, also bis 19 Uhr, geöffnet. Wichtig ist außerdem, dass der Code MOVIEKIDS im Webshop genutzt wird – an der Tageskasse kann er nicht eingelöst werden! Außerdem weist der Movie Park auf der Homepage daraufhin, dass das Kontingent an Karten zum Sonderpreis pro Besuchstag limitiert ist.