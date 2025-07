Neues Produkt bei Aldi sorgt für Verwirrung – Kunden haben nur eine Frage

Immer wieder wird gesagt, wer abnehmen will, darf nicht mehr naschen. Doch halten viele Ernährungsexperten dagegen: Naschen ja, aber in Maßen. Und dann am besten keine stark verarbeiteten Produkte, lieber natürliche Süße, das ist gesünder. Ein Aktionsprodukt, das Aldi Süd jetzt führt, grätscht genau in diese Schiene.

Allerdings geht es hierbei nicht um Energy-Balls oder Proteinriegel, sondern Pralinen. Doch wie geht das, fragen sich jetzt Kunden und stellen Aldi eine wichtige Frage.

Aldi führt Aktionsartikel ein

Die „Pralinis“ von „Lini’s bites“ versprechen Naschen mit weniger Süße und Reue. Bio, vegan, glutenfrei und ohne Zusatzstoffe – heißt auch ohne raffinierten Zucker. Statt einer Pralinenschachtel bekommt man zwei kleine Bites und zahlt 2,29 Euro für 46 Gramm. Ein stolzer Preis, doch „woher kommt denn die Süße, wenn sie ohne Zucker sind?“, wollen Kunden jetzt wissen.

Auch aktuell: Aldi, Lidl und Co.: Kunden wollen Einkaufswagen nehmen – sie trifft sofort der Schlag

Auf Instagram, wo Aldi das Aktionsprodukt bewirbt, erhalten Interessierte gleich die Antwort. Die Süße stammt – wie auch bei vielen anderen zuckerfreien Produkten – aus Datteln. Je nach Sorte kommt zum Beispiel noch Kokosblütenzucker oder Reissirup hinzu.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bio, vegan, ohne Zucker – im Angebot bei Aldi

Die Sorte mit gesalzener Erdnussbutter enthält laut Webseite: Datteln, Erdnüsse, Zartbitterschokolade mit Kokosblütenzucker, glutenfreie Haferflocken und Meersalz. Andere Varianten wie Himbeer-Mandel, Brownie Caramel, Haselnuss-Schoko oder auch gesalzene Pistazie weisen verschiedene Nusssorten, gefriergetrocknete Früchte oder auch Kakaonibs auf.

Die Pralinen sind übrigens ab Freitag (18. Juli) in allen Aldi-Süd-Filialen erhältlich nebst Cremes. Die kostet 5,99 Euro je 200 Gramm. Die Artikel findest du in den Aktionsaufstellern, heißt es im Prospekt.