Neues Detail auf Tischen in der Coca-Cola-Oase – Kunden im Centro Oberhausen zücken sofort ihr Handy

Im Centro Oberhausen hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Die Neueröffnungswelle hat im Einkaufszentrum zugeschlagen und den Kunden zahlreiche neue Shops gebracht. Doch auch in Kürze sollen viele weitere Läden einziehen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

Doch nicht nur auf der Verkaufsfläche stehen jetzt einige Neuheiten für dich bereit. Selbst in der Coca-Cola-Oase, dem Food-Bereich im Westfield Centro, ist jetzt ein neues Detail auszumachen. Aufmerksame Kunden sehen es jetzt auf jedem Tisch.

Food-Revolution im Centro Oberhausen

Das Centro Oberhausen will es für Kunden ab sofort möglich machen, die Warteschlange vor den Restaurants zu umgehen. Denn gerade in den Sommerferien müssen Besucher jetzt mit deutlich mehr Andrang – auch in der Coca-Cola-Oase rechnen.

+++ Polizei rückt zum Centro Oberhausen aus – Beamte sehen es direkt +++

Wer sich nicht in die Schlange stellen will, hat ab sofort im Centro Oberhausen die Gelegenheit, vom Platz aus zu bestellen. „In der Coca-Cola Oase könnt ihr jetzt ganz easy vom Tisch aus bestellen: QR-Code scannen, euer Essen online auswählen und direkt bezahlen. Dann entspannt zurücklehnen und warten, bis euer Gericht frisch zubereitet ist“, heißt es jetzt auf Facebook.

Kunden sparen trotz Wartezeit Nerven

Sobald das der Fall ist, bekommen Kunden nämlich eine Push-Mitteilung ihres gewählten Restaurants aufs Smartphone und müssen sich nicht mehr in die Schlange stellen, sondern können ihr zubereitetes Gericht auf direktem Wege abholen.

Diese Nachrichten von unserem Portal könnten dich jetzt auch interessieren:

Gerade in den Sommerferien könnte das vielen Kunden jetzt die Wartezeit versüßen, können sie die Zeit, bis ihr Gericht fertig ist, vom Tisch aus entspannt genießen. Smartphone-Junkies werden es sicherlich bei der nächsten Gelegenheit ausprobieren.