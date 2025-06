Polizei rückt zum Centro Oberhausen aus – schon von außen sehen die Beamten es

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. Juni) wurde die Oberhausener Polizei zu einem Einsatz am Centro Oberhausen gerufen. Die um 2.08 Uhr alarmierten Beamten fuhren umgehend mit mehreren Funkstreifenwagen zum Einsatzort. Dort machten sie sich ein Bild von der Lage.

Als die Beamten schließlich am Einsatzort am Geschäft Galeria Kaufhof ankamen, sahen sie es sofort: In einer Schaufensterscheibe im Eingangsbereich des Ladens prangte ein Loch. Die Scheibe gegenüber von Parkhaus 3 am Centro Oberhausen war mit einem bisher unbekannten Gegenstand eingeschlagen worden.

Polizeieinsatz am Centro Oberhausen

Schnell stellten die Beamten der Polizei Oberhausen fest, dass auch innerhalb des Geschäfts Schaden angerichtet wurde. Der oder die Täter beschädigten offenbar mit einem Aufbruchswerkzeug verschlossene Vitrinen und entwendeten Schmuck.

Noch in derselben Nacht nahmen die Beamten der Kriminalwache die Ermittlungen gegen den Blitzeinbruch am Centro Oberhausen auf und sicherten die Spuren am Tatort. Die ersten Erkenntnisse deuten auf eine männliche Person mit einem Rucksack und einer gelben Jacke hin. Der Mann soll mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Polizei auf der Suche nach Täter

Nun sucht das zuständige Kriminalkommissariat 22 nach Zeugen. Wer in der Nacht auf Freitag (27. Juni) die verdächtige Person im Bereich des Centro Oberhausen – insbesondere um den Eingang gegenüber von Parkhaus 3 – gesehen hat, sollte sich umgehend bei der Polizei melden. Auch weitere relevante Hinweise könnten bei der Aufklärung helfen.

Wenn du was weißt oder gesehen hast, dann melde dich bitte bei der Polizei Oberhausen per Telefon unter 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Erst in der Woche zuvor (21. Juni) musste die Polizei zum Centro Oberhausen anrücken. Bei einer Massenschlägerei wurde ein 22-jähriger Mann verletzt (mehr dazu liest du hier).