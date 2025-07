FC Liverpool: Nach Florian Wirtz – folgt der nächste Hammer-Transfer?

Mit Florian Wirtz ist dem FC Liverpool in diesem Sommer ein wahrer Transferhammer gelungen. Der englische Meister setzte sich gegen viele Konkurrenten durch und schnappte sich den begehrten DFB-Star. Mit ihm sind schon einige Neuzugänge da, doch das war wohl noch nicht alles.

Aktuell gibt es auf dem Transfermarkt einen weiteren Spieler, hinter dem viele Top-Klubs aus ganz Europa dran sind – dazu zählt auch der FC Liverpool. Wie bei Wirtz auch, wäre hier eine dreistellige Millionensumme fällig. Gelingt den Reds der nächste Mega-Transfer?

FC Liverpool: Nächster Hammer nach Wirtz?

Wenn es Spieler gibt, die heiß begehrt und im jeweiligen Transferfenster verfügbar sind, darf der FC Liverpool zu den Interessenten nicht fehlen. Für Florian Wirtz (125 Millionen Euro), Milos Kerkez (47 Millionen Euro) und Jeremie Frimpong (40 Millionen Euro) hat der Klub in diesem Sommer bereits viel Geld auf den Tisch gelegt. Das war’s aber noch lange nicht.

Da sich ein Abgang von Luis Diaz in diesem Sommer anbahnt, braucht Liverpool für die Flügelpositionen einen Ersatz. Den hat der englische Meister anscheinend mit Rodrygo von Real Madrid gefunden.

Mehreren spanischen und englischen Medien zufolge wollen auch die „Reds“ den Brasilianer haben. Bei den Madrilenen hat er unter Neu-Coach Xabi Alonso keine Perspektive, wurde auch bei der Klub-Weltmeisterschaft nur ganz selten eingesetzt. Deshalb soll in diesem Sommer der Wechsel folgen.

Konkurrenz ist gewaltig

Neben dem FC Liverpool werden der FC Arsenal, Bayern München, der FC Chelsea oder auch Paris Saint-Germain als mögliche Abnehmer für den 24-jährigen Rodrygo gehandelt. Zudem soll er aus Saudi-Arabien vom Ronaldo-Klub Al-Nassr ein lukratives Angebot erhalten haben. Der Offensivspieler hat also die Qual der Wahl.

Dann wäre da auch noch die Ablösesumme. Medienberichten zufolge soll Real Madrid erst ab einem Angebot in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro bereit sein, den brasilianischen Nationalspieler zu verkaufen. Für Liverpool wäre es also der zweite 100-Millionen-Transfer in diesem Sommer. Ob es auch tatsächlich dazu kommt, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.