Frauen-EM 2025: Mega-News nach DFB-Sieg

Start nach Maß für die deutschen Fußball-Frauen bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Das DFB-Team konnte mit zwei Siegen das Viertelfinale bereits sichern. Dafür genügte ein 2:1-Sieg gegen Dänemark.

Wer sich ebenfalls bei der Frauen-EM bisher über die deutschen Siege freuen darf, sind die öffentlich-rechtlichen Sender. Die Partien laufen nämlich bei der ARD und im ZDF – und die Quoten lassen sich sehen!

Frauen-EM begeistert Millionen Fußballfans

Die DFB-Frauen starteten erfolgreich in die Frauen-EM und begeisterten im Auftaktspiel gegen Polen (2:0) über acht Millionen Zuschauer in der ARD. In der zweiten Partie gegen Dänemark sanken die Zahlen leicht, hauptsächlich wegen der früheren Anstoßzeit um 18 Uhr. Trotzdem erreichte das Spiel starke 7,02 Millionen Zuschauer und 38,7 Prozent Marktanteil.

Das Spiel gegen Dänemark war die meistgesehene Sendung des Tages. Vor allem in den Zielgruppen punktete es: Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Begegnung 40,5 Prozent Marktanteil – nur die „Tagesschau“ erzielte mehr Reichweite. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte es ebenfalls hohe 39,1 Prozent Marktanteil.

Frauen-EM hält starke Quoten

Die halbstündige Vorberichterstattung zur Frauen-EM lockte über vier Millionen Menschen vor die Bildschirme. Sie generierte in allen Zielgruppen Marktanteile von mehr als 25 Prozent. Später verfolgten 3,66 Millionen Zuschauer das Spiel zwischen Polen und Schweden. Dieses kam auf 18,5 Prozent Marktanteil bei allen und 18,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Begegnung Schweden gegen Polen bereitete die Zuschauer auf das letzte Gruppenspiel vor. Auch wenn die Zuschauerzahlen hier dann doch etwas niedriger waren, bleibt die Frauen-EM ein Quotenmagnet. Sogar in der Primetime konnte sie sich mit stabilen Werten behaupten und ihre Reichweite sichern.

Da sowohl Deutschland als auch Schweden in der Gruppe C das Viertelfinale erreicht haben, geht es am Samstag (12. Juli, 21 Uhr) um den Gruppensieg. Das Spitzenspiel gibt es im ZDF. Ob auch hier die Quoten so stark sein werden?