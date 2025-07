Essen startet in die Sommerferien – Grugapark-Programm für Kinder und Familien

Die Sommerferien in NRW starten am 14. Juli. Viele Familien nutzen die schulfreie Zeit nicht nur, um in den Urlaub zu verreisen, sondern auch, um zu Hause mit ihnen Zeit zu verbringen. Ein Besuch im Grugapark in Essen könnte sich dafür anbieten.

Der Grugapark bietet Besuchern ein vielfältiges Programm für Kinder und Familien mit Theater, Zirkus, Workshops und Co. an. „Hier gibt es in den Sommerferien einiges zu entdecken!“, wirbt die Stadt Essen in einer Mitteilung. Doch welche Termine sollten sich Interessenten jetzt merken?

Grugapark in Essen bietet vielfältiges Programm

Die Stadt Essen schreibt: „Neben den traditionellen Kindertheateraufführungen werden in diesem Jahr auch Zauberer, Zirkusartisten und ein Samba-Workshop das Programm jeweils samstags und sonntags ergänzen.“ Alle Termine findest du hier:

Samstag, 12. Juli: Kindertheater mit Tom Teuer – „Wie die Buchstaben entstanden“: Ein Steinzeit-Mädchen entdeckt das Alphabet auf spannende Weise.

Sonntag, 13. Juli: Kindertheater mit Tom Teuer – „Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“: Die Abenteuer eines neugierigen Elefantenkindes.

Samstag, 19. Juli: Aufführung der Märchenbühne – „Der Zauberer Pfiffikus und die Abenteuer-Reise“: Eine magische Suche nach dem schönsten Ort der Welt.

Sonntag, 20. Juli: Märchenbühne – „Picknick-Piraten ahoi!“: Ein interaktives Piratenabenteuer, bei dem ein Zauberapfel eine wichtige Rolle spielt.

Samstag, 26. Juli: Kein Kinderprogramm an diesem Tag, stattdessen das Park-Festival im Rahmen der FISU Games.

Sonntag, 27. Juli: Samba-Trommelworkshop mit Thomas Kahle von Samba-RuhrgeBeat: Für Kinder ab 8 Jahren mit Abschlussumzug zu brasilianischen Rhythmen.

Samstag, 2. August: Theater Don Kidschote – „Die wunderbare Welt des Dr. Dolittles“: Ein tierliebender Arzt sucht seine verwandelte Schwester.

Sonntag, 3. August: Theater Don Kidschote – „Schnick & Schnack auf der Suche nach dem Glück“: Mitreißend, humorvoll und musikalisch.

Samstag, 9. und Sonntag, 10. August: Magisches Zauberwochenende mit Clown Zauberer Liar – Mitmachaktionen und verblüffende Tricks.

Samstag, 16. August: Theaterstück mit Achim Sonntag – „Die Wahrheit über den Froschkönig“: Ein unerwartet erzähltes Märchen.

Sonntag, 17. August: Achim Sonntag präsentiert – „Froschkönig oder so…“: Eine gereimte Geschichte mit märchenhafter Tiefe.

Samstag, 23. und Sonntag, 24. August: Zirkus Marie lädt Kinder ein, eigene Tricks wie Jonglage oder Zaubern auszuprobieren.

+++ Passend dazu: Essen: Grugapark-Besucher nach Änderung stinksauer – „Macht mich wahnsinnig“ +++

Für Kinder gibt es an den Wochenenden also viel im Grugapark Essen zu entdecken. Auch Details zu den Eintrittspreisen, Uhrzeiten und Co. sind bereits Details bekannt.

Das müssen Besucher wissen

Um das Programm in Essen auszukosten, müssen Besucher Eintritt in den Grugapark bezahlen. Das Kinderprogramm ist hingegen kostenlos.

Hier mehr lesen:

Die Veranstaltungen finden im Theaterpavillon nahe dem Eingang Mustergärten statt und starten jeweils um 15 Uhr. Eine vorherige Anmeldung sei nicht nötig.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.