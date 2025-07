Klub-WM 2025 News: Bittere Realität für Infantino +++ Finale läuft aus dem Ruder

2025 bringt für Fußballfans ein neues Format mit sich: die Fifa Klub-Weltmeisterschaft. Vier Wochen lang werden Teams aus aller Welt um den Titel kämpfen – und selbstredend auch um viel Geld.

Da das Turnier in den USA ausgetragen wird, sind die Anstoßzeiten für deutsche Fans nicht immer optimal. Damit du dennoch über die wichtigen Geschehnisse bei der Klub-WM auf dem Laufenden bleibt, verraten wir dir in unserem News-Blog alles Wichtige.

Klub-WM 2025 News: Die neusten Infos im News-Blog

Am 15. Juni 2025 ist es so weit: Das neue Format der Klub-Weltmeisterschaft wird erstmals ausgetragen. 32 Mannschaften treten an, um das Finale am 13. Juli in News York zu erreichen und im Bestfall den Titel zu holen. Aus Deutschland sind die Bayern und der BVB dabei. Die wichtigsten News zu der Klub-WM 2025 bekommst du hier täglich in unserem Live-Blog.

+++ Klub-WM 2025 News-Blog aktualisieren +++

Montag, 14. Juli

Nach dem Abpfiff bekam das Finale zwischen PSG und Chelsea einen bitteren Beigeschmack. Schonn während des Spiels hatte es mehrfach gekracht, nach dem Spiel hatten sich einige Protagonisten dann gar nicht mehr unter Kontrolle. Hier mehr erfahren.

Sonntag, 13. Juli

Das Finale der Klub-WM ist vorbei. Chelsea schlägt PSG 3:0 nd ist der strahlende Sieger. Beim FIFA-Rahmenprogramm ging der Fußball beim Endspiel fast schon unter. Davon waren viele Fans nicht gerade begeistert. Hier die Reaktionen.

Donnerstag, 10. Juli

Was für eine Machtdemonstration vom amtierenden Champions-League-Sieger! Paris St. Germain demontiert Real Madrid und siegt mit 4:0. Damit stehen sich im Finale Paris und Chelsea London gegenüber.

Mittwoch, 09. Juli

Das Finale wird blau! Zumindest zur Hälfte. Chelsea London ist in der heutigen Nacht ins Endspiel um die Klub-WM eingezogen. Mit 2:0 besiegten die „Blues“ BVB-Gruppengegner Chelsea London.

Dienstag, 08. Juli

Der BVB musste sich im Viertelfinale der Klub-WM Real Madrid mit 2:3 geschlagen geben. Nach dem Turnier-Aus fällen Dortmunder Spieler und Trainer ein hartes Urteil. Alle Infos dazu hier.

Montag, 07. Juli

Spätestens jetzt muss selbst Gianni Infantino eingesehen haben, dass die Klub-WM, die der FIFA-Boss so hoch angepriesen hat, ein einziger Flop ist. Die drastischen Preissenkungen der Tickets während des Turniers sind der Beweis dafür – teilweise sanken die Preise um bis zu 97 Prozent! Mehr dazu hier.

Sonntag, 06. Juli

Tatsächlich: Beide deutschen Mannschaften sind kurz nacheinander ausgeschieden. Besonders bitter erwischte es Bayern München, wo sich Jamal Musiala sehr schwer verletzte und monatelang ausfallen wird. Da war das 0:2 am Ende Nebensache.

Borussia Dortmund verlor hingegen mit 2:3 gegen Real Madrid.

Samstag, 05. Juli

Während Bayern München und Borussia Dortmund heute erst im Viertelfinale spielen, gab es heute Nacht die ersten Entscheidungen. Fluminense konnte sich gegen City-Schreck Al-Hilal mit 2:1 durchsetzen. Und auch Chelsea London gewann gegen Palmeiras mit 2:1. Das erste Halbfinale steht damit fest.

Donnerstag, 03. Juli

Gibt es für die beiden deutschen Teams im Viertelfinale ein böses Erwachen? Borussia Dortmund und Bayern München sind zweifelsohne auf die schwere Seite des Turnierbaums geraten. Der deutsche Meister muss gegen Champions-League-Sieger Paris St. Germain ran, Borussia Dortmund gegen den alten Rivalen Real Madrid. Die Chancen auf ein deutsches Halbfinale wäre bei anderen Gegnern sicherlich größer gewesen.

Dienstag, 01. Juli

Die Klub-WM 2025 wird zum Turnier der Underdogs, der nächste Favorit muss die Segel streichen. In einem wilden Spiel setzte sich der vermeintliche Außenseiter durch. Es war nicht die einzige Überraschung. Mehr dazu liest Du hier.