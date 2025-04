Gasometer Oberhausen lässt es Besucher wissen – es passiert wenige Wochen nach Ostern

Der Gasometer in Oberhausen ist die höchste Ausstellungshalle Europas. Dort finden seit 1994 wechselnde Ausstellungen statt. Seit dem 15. März 2024 können sich Besucher auf die Ausstellung „Planet Ozean“ gefasst machen.

Der Gasometer Oberhausen berichtet auf seiner Website: „‚Planet Ozean‘ präsentiert die faszinierende Schönheit der Weltmeere und ihrer vielfältigen Lebensformen.“ Passend dazu gibt es jetzt eine große Ankündigung für ein geplantes Event.

Gasometer Oberhausen macht Ankündigung

Zu Ostersonntag erinnerten die Mitarbeiter des Gasometers in Oberhausen in einem Facebook-Post an den ökumenischen Gottesdienst am 4. Mai. Er soll in „ganz besonderer Atmosphäre“ von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Oberhausen abgehalten werden – direkt unter der immersiven Inszenierung „Die Welle“.

„In der aktuellen Gasometer-Ausstellung ‚Planet Ozean‘ sehen wir die Schönheit der Meere, aber auch wie Menschen teils unverantwortlich mit Gottes Schöpfung umgehen. Unser Motto ‚Liebe sei Tat‘ setzt genau hier an“, sagt Joachim Deterding, ACK-Vorsitzender und Superintendent der Evangelischen Kirche in Oberhausen.

Alle Details zum geplanten Gottesdienst

Der ökumenische Gottesdienst im Gasometer Oberhausen beginnt um 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr und der Eintritt ist für Besucher frei. Nach dem Gottesdienst haben sie die Möglichkeit, sich die Ausstellung bis 21 Uhr anzusehen.

„Vor Ort ist dann übrigens auch das neue Misereor Hungertuch 2025/2026 zu sehen, welches sich hervorragend in unsere Ausstellungsthematik einfügt“, wirbt der Gasometer Oberhausen. Ob der Gottesdienst bei Besuchern gut ankommt, bleibt allerdings abzuwarten.