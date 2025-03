Centro Oberhausen: Beliebter Shop öffnet in neuem Stil – doch das ist nicht die einzige Überraschung

Im Centro Oberhausen findest du knapp 250 Geschäfte, Restaurants um Imbisse, die tagtäglich zahlreiche Besucher anlocken. Ein Geschäft, das nach einem großen Umbau nun wiedereröffnet wurde, erregt gerade allerdings besonders viel Aufsehen. Und das neue Konzept ist nicht die einzige Überraschung, die Kunden erleben…

Die „WAZ“ berichtet von einer ganz besonderen Neueröffnung im Centro Oberhausen. Fans können es kaum glauben, denn die Überarbeitung des Konzepts von Hunkemöller blieb nicht das einzige Highlight.

Centro Oberhausen: Beliebter Shop öffnet in neuem Stil

Das Konzept des niederländischen Dessous-Anbieters Hunkemöller im Centro Oberhausen wurde komplett überarbeitet. Wer nun das Geschäft betritt, wird nicht mehr vom pink-schwarzen Look, sondern von weicheren Pastellfarben überrascht. Und das ist nicht das einzige, das sich in der Filiale im riesigen Einkaufszentrum in Oberhausen geändert hat.

Auch interessant: Centro Oberhausen: Geheimnis gelüftet! Weltberühmte Marke zieht ein

Denn nicht nur der Look, sondern auch das Design der Niederlassung im Centro Oberhausen strahlt in einem neuen Konzept. Brian Grevy, Geschäftsführer von Hunkemöller, möchte mehr Raum für das „Storytelling“ schaffen und Einkaufen zum Erlebnis machen, so die „WAZ„. Damit soll Hunkemöller sich stärker auf die Bedürfnisse von Frauen ausrichten. „Die Mischung ist richtig gut“, lobt Grevy die Standortwahl im Oberhausener Einkaufszentrum.

Der Geschäftsführer ist extra für die Wiedereröffnung der Filiale angereist, bleibt damit jedoch nicht der einzige. Denn ein berühmtes Gesicht besuchte den Shop ebenfalls – allerdings inkognito.

Influencerin fliegt für Wiedereröffnung ein

Zur Wiedereröffnung des Hunkemöller-Stores im Centro Oberhausen reiste nämlich niemand geringeres als das Kampagnen-Gesicht selbst ein: Influencerin Sarah Harrison kam für einen geheimen Besuch vorbei. Die 33-Jährige flog extra von ihrer Wahlheimat Dubai ein, um bei einem exklusiven Mittagessen in einem Oberhausener Restaurant dabei zu sein. Ihr Besuch blieb geheim, um einen Massenandrang der Fans zu vermeiden.

Mehr News:

Mehr Informationen zur Wiedereröffnung der Hunkemöller-Niederlassung im Centro Oberhausen sowie was Influencerin Sarah Harrison zur aktuellen Kampagne zu sagen hat, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.