Centro Oberhausen: Geheimnis gelüftet! Weltberühmte Marke zieht ein

Jetzt ist es endlich klar! Das Centro Oberhausen gehört zu den beliebtesten Einkaufszentren in ganz NRW, lockt tagtäglich Tausende Kunden und Flanierer in die Pottstadt. Wer dort öfter unterwegs ist, hat sicherlich bemerkt, dass neben dem Bekleidungsladen Bershka ein neues Plakat die Fassade ziert.

Da scheint ein neuer Laden bald Einzug zu halten. Worum könnte es da gehen? So langsam scheint sich das Geheimnis zu lüften, denn das Plakat im Centro Oberhausen lässt kaum noch Zweifel zu, was da bald einzieht!

Centro Oberhausen: Weltberühmte Marke zieht ein

Auf der lila-farbenen Leinwand ist nämlich eine Acai-Bowl mit der Aufschrift „Oakberry“ zu sehen! Acai-Bowls sind brasilianische Snacks aus pürierten und gefrorenen Früchten, überwiegend aus der Acai-Palme. Mit Toppings und weiteren Zutaten wie Samen, Kerne oder Früchte, die noch oben draufkommen, ist der gesunde Snack fertig.

Jetzt zieht „Oakberry“ also auch ins Centro Oberhausen! Die brasilianische Kette, die 2016 gegründet wurde, hat sich auf Acai-Bowls spezialisiert, will weltweit expandieren – und auch ins Ruhrgebiet. Allein in Brasilien umfasste die Kette im Jahr 2022 bereits über 300 Läden, in Europa waren es knapp 100 in über 20 Ländern.

Eröffnung im Frühjahr geplant

Die Acai-Bowls und Smoothies von „Oakberry“ sind in mehreren Größen erhältlich, können auch selbst zusammengestellt werden. Die Preisklasse bewegt sich je nach Portionsgröße zwischen 10 und 16 Euro.

Auf dem Plakat findet man auch die Wörter „world famous“, also auf Deutsch „weltberühmt“. Da ist was dran. In Deutschland gibt es schon Filialen in Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und bald eben auch in Oberhausen. Die Eröffnung soll im Frühjahr 2025 erfolgen.