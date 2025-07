Riesen-Projekt am Centro Oberhausen – HIER soll sich jetzt alles ändern

Besucher des Centro Oberhausen werden wohl bald große Augen machen, denn ein umfangreiches Projekt ist momentan in Planung. Das Kino „CineStar“ am Centro Oberhausen soll nämlich vollständig renoviert und modernisiert werden, um den Besuchern ein noch besseres Film-Erlebnis zu bieten.

Gerade erst wurde die Partnerschaft zwischen dem Centro Oberhausen und dem Kino CineStar verlängert, da kündigt das Kino das große Projekt an. Andreas Ulmer, der General Manager des Westfield Centro, erklärt stolz: „Die Modernisierung des Cinestar ist ein weiterer Meilenstein für das Westfield Centro als größtes Freizeit- und Shopping-Center Deutschlands.“

Centro Oberhausen erwartet ein IMAX-Kino

Alle Kinosäle, insgesamt neun, sollen umfangreich renoviert werden. So ist der Austausch aller Sitze und der Inneneinrichtung in Planung. Auch will man die Leinwände sowie die Ton- und Projektionstechnik austauschen. Die Gastronomie wird ebenfalls modernisiert. Statt der bekannten Theken entsteht bald ein sogenannter „Marketplace“ mit Selbstbedienung.

Zudem erwartet die Besucher im Saal fünf etwas ganz Besonderes. Dort soll nämlich ein IMAX-Kino eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um ein besonderes Kinoformat, das insbesondere durch die größere Leinwand ausgemacht wird. Zudem sitzen die Zuschauer in diesen Kinos auch deutlich näher an der Leinwand und diese nimmt fast das komplette Sichtfeld ein, was das Publikum intensiver in den Film ziehen soll. Der Standort am Centro Oberhausen wird mit dieser Einführung das fünfte IMAX-Kino von CineStarz in Deutschland.

Das ist jedoch nicht die einzige Erneuerung. Wie in einer Pressemitteilung erklärt wird, werden auch zwei sogenannte „Boutique-Säle“ hinzugefügt. In diesen finden 30 bis 35 Zuschauer Platz. Die Gestaltung dieser besonderen Säle ist an ein ganz bestimmtes Thema angelehnt. Auch das Farbkonzept im ganzen Kino am Centro Oberhausen wird man überarbeiten und auch die Aufenthaltsflächen bekommen ein brandneues Design.

Projekt soll nächstes Jahr abgeschlossen werden

Oliver Fock, der Geschäftsführer von CineStar, kündigt an: „Mit den geplanten Arbeiten wird das Haus nicht wiederzuerkennen sein und in allen Sälen und auf den Foyerflächen ein Premium-Erlebnis bieten.“ Die umfassenden Arbeiten in dem Kino am Centro Oberhausen sollen im dritten Quartal 2025 beginnen und bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

In die Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten des CineStar am Centro Oberhausen wird man rund 16 Millionen Euro investieren. Auch der CineStar-Geschäftsführer Michael Strohmenger erklärt: „Die Neugestaltung des CineStar Oberhausen ist Teil unserer langfristigen Investitions- und Modernisierungsstrategie, mit der wir unsere Häuser auf einen zeitgemäßen und noch attraktiveren Standard bringen und damit fit für die Zukunft machen.“