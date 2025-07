Bis 22 Uhr! Centro Oberhausen hat plötzlich länger offen

Das Centro Oberhausen wird zur Nachtbühne!

Der Nachtflohmarkt am Centro Oberhausen steht an. Parallel läuft eine beeindruckende Show. Lichterketten glänzen, Stimmen und Musik vermischen sich, während Besucher zwischen Vintage-Artikeln feilschen. Der besondere Flohmarkt findet am 9. August statt und startet erst am Abend, um 17 Uhr.

Secondhand-Erlebnis im Centro Oberhausen

Am Luise-Albertz-Platz vor der Coca-Cola Oase entsteht ein Secondhand-Markt für Frauen und Männer. Bis 22 Uhr können Gäste Kleidung, Schmuck und Vintage-Stücke entdecken, wie „Ruhr24“ berichtet. Die entspannte Atmosphäre mit Sonnenuntergang lädt zum gemütlichen Stöbern ein. Der Nachtflohmarkt unterscheidet sich mit seinem Abendformat klar von anderen Märkten in Nordrhein-Westfalen.

Gemeinsames Shopping für Frauen und Männer

Hinter dem Event stehen die Veranstalter „Mädchenklamotte“ und „Frau Herrmann“. Beide Marken bieten Secondhand-Mode an, nun erstmals vereint. Frauen finden bei „Mädchenklamotte“ Plus-Size-Mode, Accessoires und Schuhe. Parallel deckt „Frau Herrmann“ Männerbedarfe ab. Das Format erlaubt Paaren, gemeinsam durch die Stände zu bummeln und fündig zu werden.

Mehr als nur Einkaufen im Centro Oberhausen

Interessierte können den Markt für Kleiderschrank-Entrümpelung und Schnäppchenjagd nutzen. Die liebevoll angebotenen Stücke sollen zu neuen Käufern finden. Um 21.45 Uhr erleben Besucher eine spektakuläre Feuer- und Lasershow vor dem Restaurant „Three Sixty“. Die Inszenierung entlang des Kanals rundet den Shoppingabend ab – der Eintritt ist frei.

Ein neuer Trend am Centro Oberhausen

Das Centro Oberhausen spricht mit dem Abendformat gezielt neue Zielgruppen wie Berufstätige oder Familien an. Besucher können den Flohmarktbesuch ideal in den Abend integrieren. Die Kombination aus Shopping und Show bietet ein einmaliges Erlebnis. Klassische Flohmärkte haben Konkurrenz bekommen – der Nachtflohmarkt setzt auf modernes Konzept.

