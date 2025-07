Neuer Shop im Centro Oberhausen – Fußballfans werden jetzt hellhörig

Im Centro Oberhausen tut sich einiges! Und die eine Neueröffnungswelle scheint bereits die nächste zu jagen, wie Center Manger Andreas Ulmer gegenüber DER WESTEN exklusiv verraten hat.

Kiki’s Kitchen, Mangal Döner und Frooters wurden gerade erst feierlich eröffnet – doch die nächsten Shops stehen schon jetzt in den Startlöchern. Mehr dazu erfährst du hier >>>. Auch Fußballfans werden jetzt hellhörig, hält das Centro Oberhausen einen besonderen neuen Shop für sie bereit.

Centro Oberhausen macht es offiziell

Denn wer am Dienstag (15. Juli) im Westfield Centro unterwegs war, dürfte es eventuell sogar selbst schon entdeckt haben. Denn der Heimatverein Rot-Weiß-Oberhausen hat hier seinen neuen Fanshop offiziell eröffnet.

Unweit der Touristeninformationen können RWO-Fans ab sofort die neusten Trikots und Accessoires für ihren nächsten Stadion-Besuch shoppen. Der Oberhausener Fußballverein hatte sich zur Eröffnung auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen, wie der RWO selbst berichtete.

RWO lässt Katze aus dem Sack

Denn am Dienstagabend wurden in den neuen Räumlichkeiten von Rot-Weiss-Oberhausen auch die neuen Trikots der diesjährigen Saison enthüllt. Laut „Revier Sport“ werden die Oberhausener ihre Heimspiele künftig komplett in Rot bestreiten. Die leuchtende Farbe sei „ein klares Zeichen für die Entschlossenheit und Energie, mit der die Mannschaft in die neue Saison geht“, heißt es vom Verein. Auch die beiden Ausweichtrikots wurden am Dienstagabend vorgestellt. Eines in Weiß mit roten Akzenten, eines in Schwarz mit Details in verschiedenen Grautönen.

Centro-Besucher, die am Dienstagabend bereits zur Shop-Eröffnung am Start waren, hatten sogar die Chance, ihren „Kleeblättern“ ganz nah zu kommen und sich ein Autogramm zu sichern. Christopher Schepp, Eric Gueye, Alexander Mühling, Ryan Valentine, Moritz Stoppelkamp und Pierre Fassnacht waren vor Ort.