Gasometer Oberhausen lockt Besucher an – nach der Ausstellung sind sich alle einig

Der Gasometer in Oberhausen ist die höchste Ausstellungshalle Europas. Dort finden seit 1994 wechselnde Ausstellungen statt. Mit einer von ihnen lockt der Gasometer jetzt einmal mehr zahlreiche Besucher auf Facebook an.

Doch sie alle sind sich nach der Ausstellung im Gasometer Oberhausen über ein Detail einig, dass ihnen bei ihrem Besuch aufgefallen ist.

Gasometer Oberhausen wirbt mit DIESER Ausstellung

In einem Facebook-Beitrag des Gasometers ist ein XXL-Plakat für die Ausstellung „Planet Ozean“ zu sehen, das von einem Besucher aufgenommen wurde.

„Das schöne Märzwetter hat Peter Marlie genutzt, um die aktuelle Ausstellung ‚Planet Ozean‘ im Gasometer zu besuchen und anschließend eine schöne Radtour am Kanal entlang zu unternehmen“, heißt es in dem Post.

„‚Eine perfekte Kombination‘ meint der Borkener und dem schließen wir uns gerne an“, schreibt das Social-Media-Team weiter. Doch komplett perfekt lief offenbar nicht alles.

Dieses Problem stört die Besucher

Die Ausstellung an sich loben Besucher zwar, doch gleichzeitig sind sie sich auch in einem anderen Punkt einig: Von Oktober bis März ist es im Gasometer in Oberhausen wohl doch ziemlich kalt!

In den Kommentaren heißt es beispielsweise: „Es ist a****kalt dort drinnen in den Wintermonaten, also an warme Klamotten denken!“

Eine anderer Nutzer schrieb: „Wir waren heute auch dort. Bisschen kühl, aber eine tolle Ausstellung“. Eine Besucherin rät deshalb eindringlich: „Warm anziehen und viel Zeit mitbringen. Es ist nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene“.