Gasometer Oberhausen: Plötzlich geht die Nachricht um – „Sex, Völlerei und Gewalt“

Der Gasometer Oberhausen beeindruckt Gäste aus dem ganzen Ruhrgebiet nicht nur immer wieder mit seiner Optik – auch die Ausstellungen, die im Gasometer stattfinden, sorgen für Faszination.

Die aktuelle „Planet Ozean“-Ausstellung ist sogar so beliebt, dass sie bis Ende November 2025 verlängert wurde. Neben der dauerhaften Präsentation vieler Fotos, Grafiken und Videosequenzen gibt es im Gasometer Oberhausen dazu auch immer wieder besondere Events – bei einem davon geht es bald wirklich wild zu.

Gasometer Oberhausen lockt Besucher mit „Sex, Gewalt und Völlerei“

Auf Facebook wirbt das Gasometer Oberhausen mit pikanten Worten für den „Science Slam“ im Juli diesen Jahres. Bei dem treten fünf junge Forscher und Forscherinnen mit ihren verschiedenen Wissenschaftsprojekten gegeneinander an und bringen den Zuschauern diese auf amüsante und kreative Weise näher.

Dazu gehört unter anderem auch ein Bericht über das Leben der Kieselalgen – das laut Biologe Michael Kloster aus „Sex, Gewalt und Völlerei“ besteht. Doch das ist noch nicht alles. „Zu den Themen des Abends gehören dann auch die Tangfliege mit ihrer Vorliebe für ungesunde Ernährung, eine Krimigeschichte über Mikroplastik sowie das spannende Leben der bereits genannten Algen. Am Ende entscheidet das Publikum, wem es am besten gelingt, Unterhaltung und Erkenntnisgewinn in ein harmonisches Verhältnis zu bringen“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Gasometer Oberhausen: So können Besucher sparen

Der „Science Slam“ findet am Mittwoch, 9. Juli 2025 im Gasometer Oberhausen im Anschluss an die regulären Öffnungszeiten des Veranstaltungsortes statt. Das heißt, Einlass zu dem Wissenschaftswettkampf ist ab 18.30 Uhr, während das Event um 19.30 Uhr beginnt.

Der Ticketpreis für den „Science Slam“ liegt bei 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) pro Person – der Eintritt für die Ausstellung „Planet Ozean“ ist an diesem Tag im Preis inbegriffen. Ticketinhaber können den Gasometer an dem Datum von 10 bis 18 Uhr bereits besuchen oder im Anschluss an den Wissenschaftsvortrag noch bis 23 Uhr bleiben.