„Weißer Riese“ Liveticker: Großer Knall! Hochhaus in nur 8 Sekunden eingestürzt

So langsam wird es ernst! Am Sonntag (27. Juli) wird der nächste „Weiße Riese“ in Duisburg gesprengt. Mittlerweile ist es der Dritte von insgesamt sechs „Weißen Riesen“, die platt gemacht werden. Vor sechs Jahren traf es den ersten, 2021 wurde dann der zweite „Weiße Riese“ zerstört.

Doch wie läuft das am Sonntag alles ab? Um 12 Uhr soll das Gebäude mit seinen 160 Wohnungen dem Erdboden gleich gemacht werden. Seit heute Morgen ist die Stadt dabei, die Evakuierung geordnet über die Bühne zu bringen. Dafür sind auch seit 8 Uhr einige Straßen gesperrt. In diesem Liveticker halten wir dich auf dem Laufenden!

Der „Weiße Riese“ ist gefallen!

12.11 Uhr: „Besser kann man es nicht machen“

Martin Hopfe, der 2019 und 2021 die zwei anderen Riesen gesprengt hat, ist im Interview mit dem „WDR“ voller Lob. „Besser kann man es nicht machen, ich freue mich so darüber, das ist der Lohn für die monatelange Vorbereitung.“ Auch Duisburgs OB Sören Link ist nun mehr als erleichtert: „Die Anspannung war ja spürbar, dass es so toll gelungen ist, ist natürlich toll.“

12 Uhr: Sprengung ist erfolgt!

Der „Weiße Riese“ ist gefallen! Nach einem Countdown und gerade einmal 8 Sekunden ist das dritte Hochhaus der Siedlung nun eingestürzt. Mit einem lauten Knall, viel Staub und Schutt ist das Gebäude in sich zusammengefallen. „Sehr schön, das hat sehr schön funktioniert“ ist das erste Fazit.

11.41 Uhr: Oberbürgermeister Sören Link etwas angespannt

In einigen Minuten wird der dritte „Weiße Riese“ dem Erdboden gleich gemacht. Auch Duisburgs OB Sören Link ist im Interview mit „WDR“ die Nervosität anzusehen. „Langsam steigt die Anspannung. Viele Leute haben sich bemüht, dass hier sicher über die Bühne zu bekommen“, erklärt er. Für ihn ist die Sprengung des Hochhauses ein Zeichen für die Menschen, die da wohnen.

Wichtige Details kurz vor der Sprengung

11.17 Uhr: Wie wird der „Weiße Riese“ eigentlich gesprengt?

Die Sprengung des dritten „Weißen Riesen“ ist gar nicht mal so unkompliziert. Wie die Stadt Duisburg im Netz mitteilt, handelt es um die sogenannte „Kipp-Kollaps-Faltung“. So heißt es: „Dabei werden zwei Sprengebenen mit gegenläufigen Fallrichtungen zeitversetzt gezündet, sodass sich das Gebäude im Kippen in seiner Höhe reduziert und somit weniger Fläche für das sogenannte Fallbett benötigt wird.“

10.49 Uhr: Sicherheit steht an erster Stelle

Im Netz gibt die Stadt Duisburg kurz vor der Sprengung um 12 Uhr immer wieder Updates zur Sicherheitslage. Zur Absicherung der weiträumigen Evakuierung sorgen Drohnen für zusätzlichen Schutz. „Noch bis zur Sprengung fliegen regelmäßig Drohnen durch die Evakuierungszonen. So wird sichergestellt, dass sich später keine Menschen mehr im gesperrten Bereich befinden“, heißt es.

Stadt Duisburg mit wichtigem Appelle

10.18 Uhr: Stadt Duisburg hat Bitte an Anwohner

In wenigen Stunden fällt der dritte „Weiße Riese“. Wie die „dpa“ berichtet, appelliert die Stadt Duisburg an Interessierte, die Sprengung nicht vor Ort anzuschauen. Durch die ganzen Absperrungen und die angespannte Verkehrssituation an dem Tag gebe es kaum Sichtmöglichkeiten auf den „Weißen Riesen“. Bitte der Stadt: Wer den Moment der Sprengung dennoch verfolgen wolle, solle auf die Live-Übertragungen etwa im WDR-Fernsehen ausweichen.

10 Uhr: „Volle Konzentration ist gefragt“

Via Instagram macht es die Stadt Duisburg öffentlich und hält ihre Anwohner auf dem Laufenden. In einem Post machen die Verantwortlichen deutlich, dass so eine Sprengung nicht gerade zur Routine gehört. „Kurz vor der Zündung ist volle Konzentration gefragt. Für andere Gedanken ist da kein Platz“, heißt es im Netz. Insgesamt wurden ganze 600 Zünder millimetergenau platziert, um die Wohnblöcke 54 und 56 mit wenigen Sekunden Zeitversatz präzise „zu falten“.