Aquapark Oberhausen gibt Warnung an Besucher raus – DAS sollten sie auf keinen Fall tun

Die Temperaturen sind hoch, das Wetter ist schön und die Schulkinder in NRW haben frei: Die Sommerferien haben begonnen. Für viele Kinder geht es pünktlich zum Start der Ferien in den Urlaub, viele bleiben allerdings auch zu Hause und genießen ihre wohlverdiente freie Zeit im trauten Heim. Zum Glück gibt’s auch im Ruhrgebiet viele Möglichkeiten, die warmen Tage zu verbringen – zum Beispiel im Aquapark Oberhausen.

Besucher, die sich im Aquapark Oberhausen abkühlen wollen, müssen aufpassen. Das Schwimm- und Erlebnisbad selbst gibt eine Warnung raus.

Aquapark Oberhausen: Darauf müssen Besucher achten

Der Aquapark Oberhausen erinnert seine Gäste an ein ganz bestimmtes Essential, an das sie bei ihrem Besuch denken müssen. „Handtuch? Badehose? Sonnencreme?“, zählt das Schwimmbad in einem Facebook-Beitrag auf. Und das Wichtigste? Das Ticket! Auch wenn die Hitze einem Mal zu Kopf steigen kann, dürfen Besucher auf keinen Fall ihr Ticket vergessen, wenn sie sich auf den Weg zum Badespaß machen!

Auch interessant: Ausgerechnet zum Ferienstart: Aquapark Oberhausen muss sofort reagieren!

Wer sich jetzt denkt, dass das Ticket doch ganz einfach am Eingang des Aquaparks gekauft werden kann, der liegt falsch. Denn während der Ferien ist der Eintritt nur mit Online-Ticket möglich, wie das Schwimmbad erklärt. Die Online-Tickets kannst du ganz einfach über den Shop auf der Website im Voraus buchen.

Einlass-Stopp und Wartezeiten

Schon zu den Osterferien kündigte der Aquapark einen Online-Ticket-Einlass an. Mit dem Konzept sollten Wartezeiten verkürzt werden, denn teilweise musste das Schwimmbad sogar ein Einlass-Stopp am Eingang verhängen (>>DER WESTEN berichtete)!

Mehr Nachrichten:

Wer also in den Sommerferien einen Sprung ins kühle Nass wagen möchte, sollte sich vorher um sein Ticket kümmern. Schließlich sind Schwimmbäder wie der Aquapark Oberhausen eine beliebte Abkühlung zur heißen Jahreszeit und können schnell voll werden.