Gasometer Oberhausen ändert die Öffnungszeiten – es geht um die Sommerferien

Der Gasometer in Oberhausen ist die höchste Ausstellungshalle Europas. Dort finden seit 1994 wechselnde Ausstellungen statt. Mit „Planet Ozean“ zeigt das Gasometern seinen Besuchern noch bis zum 30. November die faszinierende Schönheit der Weltmeere und ihrer vielfältigen Lebensformen.

Wer sich das Ganze anschauen möchte, kann sich jetzt auf neue Öffnungszeiten während der Sommerferien freuen.

Gasometer Oberhausen ändert die Öffnungszeiten

Normalerweise ist das Gasometer Oberhausen von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Ferien in NRW sowie an Feiertagen ist die alte Industriedenkmal zusätzlich auch montags durchgehend von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Das gilt also auch für die Sommerferien.

Lediglich bei besonderen Veranstaltungen können die Öffnungszeiten variieren. Doch auch wenn der Gasometer in Oberhausen täglich bis 18 Uhr geöffnet hat. Zu spät kommen solltest du nicht!

Das müssen Besucher wissen

„Da die Kathedrale der Industriekultur ein Bauwerk mit beachtlichen Abmessungen ist, wird um 17.45 Uhr zunächst das Panoramadach, dann die erste Ebene und zum Schluss das Erdgeschoss geräumt, sodass alle Besucher auch bis 18 Uhr das Gebäude verlassen können“, heißt es auf der Website des Gasometer seine Besucher.

Übrigens: Während der Eintritt für Erwachsene 14 Euro kostet, können Schüler die Ausstellung für 11 Euro besuchen. Dieser Preis gilt nicht nur während der Sommerferien. Das Versprechen des Gasometer: „In verschiedenen Ausstellungskapiteln zeigt der Gasometer anhand von teilweise noch nie gesehenen großformatigen Fotografien und Filmen die Ozeane unseres Planeten.“