Bombenfund in Bochum: Starlight Express abgesagt – A40 wird gesperrt

Bombenfund in Bochum: Bei Sondierungsarbeiten unweit des Trainingsgeländes des VfL Bochum ist am Donnerstag (17. Juli) eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden!

Die Entschärfung des Blindgängers soll noch am selben Tag erfolgen – bis dahin herrscht höchste Alarmbereitschaft.

Weltkriegsbombe in Bochum gefunden – Entschärfung noch heute

Ab dem späten Nachmittag beginnt ein Großeinsatz: Gegen 16:30 Uhr startet die Evakuierung eines 250-Meter-Radius um den Fundort. Rund 100 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, auch zwei Hotels räumen vorsorglich ihre Gästezimmer.

Wer nicht selbst unterkommt, kann sich in der Betreuungsstelle in der Hildegardisschule an der Klinikstraße 1 aufhalten – diese öffnet ebenfalls um 16:30 Uhr. Neben Wohnhäusern und Sportstätten sind auch zwei Parkhäuser, ein Casino und das Musicaltheater „Starlight Express“ betroffen – die beliebte Abendvorstellung (um 19.30 Uhr) muss laut „WDR“ kurzfristig ausfallen.

Kurz vor Beginn der Entschärfung wird zudem die Anschlussstelle Stadion/RuhrCongress der A40 voll gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Bereich in Bochum weiträumig umfahren – es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Krankenhäuser werden nicht evakuiert

Das nahegelegene St. Josef-Hospital und das LWL-Universitätsklinikum bleiben von der Evakuierung unberührt – dort kann der Betrieb regulär weiterlaufen. Die Stadt Bochum appelliert an alle, den Bereich rund ums Stadion heute Abend zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Die Sicherheit steht an erster Stelle – die Bombenentschärfung ist ein heikler, aber routinierter Einsatz. Wenn alles planmäßig läuft, kann die Gefahr noch heute vollständig beseitigt werden.