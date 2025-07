Nach Konzertabsagen in Bochumer Disko „Rouge“ – Inhaber gibt neue Termine bekannt

Am 30. Mai kam es zu einem schrecklichen Brand auf dem Gelände in der Freudenbergstraße 40 in Bochum. Die Diskothek „Rouge Showpalast“ brannte plötzlich. Und das Feuer hatte weitreichende Folgen, denn genau einen Tag später war das Konzert von Rapper Capital Bra angesetzt, das nun abgesagt werden musste. Und auch das Konzert von Shindy wenige Wochen später platzte. Doch schon kurz nach dem Brand versicherte Volker Lebendig den Künstlern und auch den Fans, dass die Auftritte nicht komplett abgesagt, sondern nur verschoben werden sollen.

Denn für den Eigentümer war sofort klar, dass der „Rouge Showpalast“ wieder eröffnen soll. Dank der Hilfe seiner Mitarbeiter und vieler freiwilliger Helfer sowie einem Spendenaufruf konnte sofort mit den Aufräum- und Aufbauarbeiten begonnen werden. Inzwischen steht auch fest, wann die Auftritte nachgeholt werden sollen, wie Volker Lebendig gegenüber DER WESTEN verriet.

Ersatztermine für Capital Bra und Shindy stehen fest

Auf der Homepage der Diskothek heißt es: „Die Renovierungsarbeiten gehen gut voran und wir geben bald das Datum für die Wiedereröffnung bekannt.“ DER WESTEN weiß immerhin schon vom Eigentümer, dass die Tore vom „Rouge Palast“ im Oktober wieder öffnen sollen. Und Besucher erwarten wohl einige Modernisierungen und Neuerungen (hier mehr dazu).

Für Fans von Capital Bra und Shindy zählt jedoch viel mehr, wann ihr Konzerte endlich nachgeholt werden sollen. Der geplatzte Auftritt von Capital Bra wurde nun vom 31. Mai auf den 25. Oktober verschoben. Und Shindy performt nun am 1. November 2025 im „Rouge Showpalast“ – seine Auftritt wäre eigentlich am 18. Juni gewesen. Die Tickets für die beiden Rapper sind schon lange weg und behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Großraumdisko bot in den vergangenen Jahren vielen Künstlern eine große Bühne. Zum Beispiel feierte die Travestie-Show „Femme Fatale“ im „Rouge“ Premiere oder es wurden auch Dinner-Shows mit Varieté und Gesang gezeigt. Für die kommenden Monaten waren auch noch weitere Events angekündigt. Darunter Motto-Partys von „Mamma Mia!“ bis Taylor Swift, Konzerte (unter anderem Mike Leon Grosch) und DJ-Sets.