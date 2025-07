Schalke 04 möchte nächsten Transfer eintüten: Doch es gibt ein Problem

Mit Timo Becker, Sofiane El-Faouzi und Nikola Katic hat Schalke 04 bereits drei Neuzugänge an Land gezogen. In den kommenden Wochen sollen weitere folgen – der Kader der Knappen ist noch längst nicht so, wie sich Miron Muslic, Frank Baumann und Co. es sich vorstellen.

Sowohl in der Defensive, als auch im Mittelfeld und in der Offensive werden wohl noch neue Spieler kommen. Für die Offensive haben Baumann und Co. einen Wunschspieler auserkoren: Johannes Eggestein soll zu Schalke 04 kommen. Doch der Deal kann derzeit nicht zu Stande kommen.

Schalke 04 nimmt Ex-Bundesligaspieler ins Visier

Laut der „SportBild“ ist S04 stark an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert. Eggestein spielt noch in der vergangenen Saison für den FC St. Pauli in der ersten Liga, sammelte dort sieben Torbeteiligungen und absolvierte die meisten Spiele von Beginn an.

Dennoch ist sein Vertrag bei den Kiezkickern nicht verlängert worden. Daher wäre Eggestein derzeit ablösefrei zu haben. Baumann kennt den Angreifer aus seiner Bremer Zeit. Eggestein spielte acht Jahre für Werder Bremen, kam 2013 in der B-Jugend an die Weser.

Dort ist der 27-Jährige Profi geworden – unter der Leitung Baumanns als Sportchef. Beide kennen sich bestens, schätzen sich sehr. Und doch ist der Deal alles andere als fix – denn Schalke muss sich erst um andere Baustellen im eigenen Kader kümmern.

XXL-Kader zwingt S04 zum Warten

Denn Königsblau muss erst einmal Spieler loswerden, Kaderplätze schaffen und Einnahmen generieren, bevor es wieder an Neuzugänge geht. Bis Moussa Sylla nicht verkauft oder eine Lösung bei Bryan Lasme gefunden ist, wird wohl kaum ein neuer Angreifer zu S04 stoßen.

Das könnte den Eggestein-Deal zum Platzen bringen. Es ist fraglich, ob der Ex-Pauli-Angreifer so lange warten möchte. Denn sowohl bei Sylla als auch bei Lasme ist keine schnelle Lösung in Sicht.