Aus und vorbei! S04 muss Hoffnungen auf satten Geldregen vorerst begraben

Schalke 04 ist finanziell enorm gebeutelt – das ist längst kein Geheimnis mehr, wird in diesen Tagen jedoch einmal mehr deutlich. Denn S04 hat einen XXL-Kader, muss erst Spieler loswerden und Geld einnehmen, bevor man auf dem Transfermarkt tätigen werden kann.

Mögliche Einnahmen aus einem ehemaligen Deal sind nun vorerst vom Tisch. Ex-S04-Youngster Malick Thiaw hat einen Wechsel abgelehnt – Königsblau hätte davon enorm profitiert.

Ex-S04-Talent Thiaw lehnt Wechsel ab

Im Sommer 2022 wechselte Thiaw für über acht Millionen Euro aus Gelsenkirchen zur AC Mailand. In der italienischen Mode-Hauptstadt entwickelte sich der Ex-Schalker hervorragend, gewann Titel mit den Rossoneri und spielte unter anderem Champions League.

Auf Schalke hat man seinen Weg genauestens verfolgt. Schließlich hatte S04 sich bei dem Abgang des Innenverteidigers eine entsprechende Gewinnbeteiligung sicher können. So würde S04 von einem Mailand-Abgang Thiaws profitieren.

Zuletzt stand dieser sehr konkret im Raum. Mailand hatte sich mit Como bereits auf einen Transfer geeinigt, im Gespräch waren über 25 Millionen Euro. Für Schalke waren über eine Million Euro rausgesprungen – für Schalke eine stattliche Summe. Doch Thiaw wird nicht zu Como wechseln, er sagt einen Transfer ab und bleibt vorerst in Mailand.

Folgt ein Wechsel doch noch?

Für Königsblau sind das erst einmal schlechte Nachrichten, hätten Frank Baumann und Co. diese knappe Million gut gebrauchen können. Doch der Sommer ist noch lang und laut übereinstimmenden italienischen Medien möchte AC Thiaw in diesem Sommer verkaufen. So könnte es bei dieser Personalie in den kommenden Wochen noch einmal spannend werden.

Weitere News:

Baumann und Co. werden mögliche Entwicklungen genauestens verfolgen. Und wer weiß: Vielleicht legt ein anderer Klub noch mehr Geld für Thiaw auf den Tisch. Zuletzt war unter anderem auch Bayer Leverkusen mit dem Ex-Schalker in Verbindung gebracht worden. Ob die Werkself das Interesse nun intensiviert? Dann könnte man sich auf Schalke doppelt freuen.