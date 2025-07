No-Name-Juwel trumpft auf Schalke groß auf – Muslic hat ihn schon im Blick

Die Vorbereitung von Schalke 04 ist in vollem Gange und auch die ersten wichtigen Testspiele wurden bereits absolviert. Trainer Miron Muslic konnte sich schon einen Eindruck von seiner Mannschaft verschaffen.

Ein neues Juwel hat der Coach ebenfalls ins Visier genommen, das am Samstag (12. Juli) zunächst für die zweite Mannschaft von Schalke auftrumpfte: Stürmer Bojan Potnar macht bei Königsblau immer mehr auf sich aufmerksam.

Potnar blüht bei Schalke auf

Für Schalke II sah es im Testspiel gegen den Oberligisten TuS Koblenz zunächst düster aus: Früh lag die Mannschaft mit 0:2 hinten. Alles deutete auf ein unangenehmes Ergebnis für das Team von Trainer Jakob Fimpel hin. Doch dann trat Potnar ins Rampenlicht. Mit seinem Anschlusstreffer in der 56. Minute und dem darauffolgenden Ausgleich wenige Minuten später drehte der 19-Jährige auf. In der 64. Minute krönte er seine Leistung mit einem Hattrick und brachte Schalke II damit in Führung.

„Bojan hat die Tore für uns reingehauen“, lobte Fimpel nach dem Spiel seinen Stürmer. Yassin Ben Balla, der zuvor die Vorbereitung bei den Profis absolvierte, verwandelte zudem sicher vom Elfmeterpunkt und sorgte für das 4:2-Endergebnis. „Es war gut, dass wir gegen Koblenz die Erfahrung gemacht haben, auf einen deutlichen Rückstand zu reagieren“, kommentierte Fimpel den Erfolg der Schalker.

Potnar bereits auf Muslics Radar

Bojan Potnar, der mit seinem Hattrick überzeugte, ist auch für die Profis von Schalke kein Unbekannter mehr. Trainer Miron Muslic hat den talentierten Mittelstürmer längst im Blick, zumal Potnar bereits vor den Augen des neuen Cheftrainers aufspielte.

Der 19-Jährige wechselte im Februar dieses Jahres vom TSV Meerbusch zum FC Schalke II. In der Regionalliga kam er in der vergangenen Spielzeit elf Mal zum Einsatz und steuerte dabei ein Tor sowie eine Vorlage bei. Nun scheint Potnar richtig angekommen zu sein und macht durch seine Leistungen auf sich aufmerksam. Muslic dürfte den Youngster weiterhin fest im Blick haben.