FC Schalke 04: Nächste Entscheidung gefallen – S04 verkündet Star-Abschied

Beim FC Schalke 04 gibt es den nächsten Abschied! Sebastian Polter und der Traditionsverein haben sich auf eine sofortige Auflösung des ursprünglich bis 2025 datierten Vertrags verständigt.

Polter wurde in den vergangenen Tagen mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Nun verlässt er nach zwei Jahren den FC Schalke 04. An die S04-Fans richtet er noch emotionale Worte.

FC Schalke 04: Nächster Abgang

Es hatte sich schon angedeutet, dass Sebastian Polter in der vor Kurzem gestarteten Saison keine Rolle mehr beim FC Schalke 04 spielen wird. Die Zeichen standen auf Abschied und seit Donnerstag (22. August) steht fest, dass er kein Teil des Kaders mehr ist. S04 und Polter haben sich nämlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nach Transfer-Hattrick – Manga und Wilmots sind noch nicht fertig

„Wir haben mit Sebastian nach dem Ende der vergangenen Saison offen gesprochen und ihm gesagt, dass seine Chancen auf Spielzeit in der neuen Saison eher gering sind. Trotz dieser Ausgangslage hat er sich ab dem Beginn der Vorbereitung sehr gut ins Training eingebracht und sich so auch den Kurzeinsatz gegen Braunschweig verdient“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots.

Dennoch wurde im Sinne der sportlichen Neuausrichtung die gemeinsame Entscheidung getroffen, den ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag aufzulösen. Der S04 wünscht Polter für die private und sportliche Zukunft alles Gute.

Polter verabschiedet sich

Der FC Schalke 04 hat Polter dann auch die Möglichkeit gegeben, sich von den S04-Fans zu verabschieden. „Ich möchte mich herzlich beim Verein mit all seinen großartigen Fans für die zwei Jahre bedanken. Schalke ist und bleibt für mich einer der Top-3-Vereine in Deutschland“, sagt Polter.

Auch wenn es für ihn und den S04 sportlich besser hätte laufen können, „nehme ich viele großartige Erinnerungen mit und bin stolz, für Schalke gespielt haben zu dürfen. Ich wünsche dem Club und der Mannschaft für die Zukunft alles Gute und freue mich darauf, euch wiederzusehen.“

Mehr Nachrichten für dich:

Für den Revierklub bedeutet das, dass auf jeden Fall noch ein Stürmer kommen wird. Cheftrainer Karel Geraerts hat aktuell mit Moussa Sylla, Emil Hojlund, Peter Remmert und Bryan Lasme nur vier Stürmer zur Verfügung. Sylla ist allerdings hauptsächlich für die Außenbahnen geplant, Remmert kommt in der U23 zum Einsatz. Lasme befindet sich derzeit noch in der Reha.