FC Schalke 04: Nach Transfer-Hattrick – Manga und Wilmots sind noch nicht fertig

Drei Neuzugänge an einem Tag? Da staunten die Fans des FC Schalke 04 nicht schlecht, als der Revierklub am Dienstag (20. August) die Transfers von Mauro Zalazar, Ilyes Hamache und Steve Noode verkündet hatte. 14 neue Spieler hat der S04 in diesem Sommer schon verpflichtet.Das bedeutet aber noch nicht, dass die Transferplanung beim FC Schalke […]