Weltstars jammern bei der Klub-WM – MLS-Profi Teuchert packt über Bedingungen aus

Schatten suchen, viel trinken, körperliche Anstrengung vermeiden. Wichtige Tipps bei extremer Hitze, die während der FIFA Klub-WM allerdings kaum einzuhalten sind. Und so kommt es für Profis und Fans während des Turniers zu unbekannten Situationen, über die vor allem die Fußballer ihren Unmut kundtun.

Einer, für den diese Bedingungen während der Klub-WM zum ganz normalen Alltag gehören, ist Cedric Teuchert. Der ehemalige Bundesliga-Profi spielt mittlerweile in der MLS für den St. Louis City SC. Dort muss Teuchert den gesamten Sommer durchspielen. Ist also auch an die extreme Hitze gewöhnt und zeigt für den lautstarken Protest wenig Verständnis.

Klub-WM-Hitze: „Bringt nichts, zu meckern“

„Also es ist schon heiß, aber es bringt nichts zu meckern. Wir können es ohnehin nicht beeinflussen“, betont Teuchert im Interview mit DER WESTEN. Und berichtet weiter vom Spiel in Houston (29. Juni), „da waren 42 Grad auf der Anzeigetafel“. Auch bei Heimspielen in St. Louis seien „seit zwei Wochen durchgehend 35 Grad“. Bedingungen, unter denen Hochleistungssport kaum möglich zu sein scheint.

Dennoch spielt die MLS von Februar bis Oktober durch. Anders als die Klub-WM eine lange Saison, die primär in der Sommerhitze der USA gespielt wird. Obwohl das Klima „je nachdem, wo wir spielen, stark schwankt“, erklärt der Ex-Bundesliga-Profi. Ein weiteres Problem bringt der Fußball in den USA mit sich.

Auch Zeitverschiebung ein Problem

„Man hat Spiele, wo du vier Stunden hinfliegst, dann hast du Zeitverschiebung, anderes Wetter. Das zehrt schon an den Kräften“, gesteht Teuchert. Es ist also weitaus mehr als die extreme Hitze, die Profis in den USA zu schaffen macht. Bedingungen der MLS und Klub-WM, die vor allem in Europa sonst keine Rolle spielen.

So ist es kaum verwunderlich, dass etliche Profis während der Klub-WM über diese unvertrauten Bedingungen schimpfen. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass MLS-Profis diesen Zuständen dauerhaft ausgesetzt sind und nicht nur für die vier Turnier-Wochen.

Das gesamte Interview mit Cedric Teuchert über den Schritt in die MLS, den Absturz seines Ex-Vereins dem FC Schalke 04 und seine persönliche Zukunft, liest du am Dienstag bei DER WESTEN.