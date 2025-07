Nach Horror-Verletzung von Jamal Musiala – Neuer schießt heftig gegen Donnarumma

Es lief die letzte Minute vor der Halbzeit, Schiedsrichter Anthony Taylor hatte die Pfeife schon im Mund und wollte die erste Hälfte der Partie PSG – Bayern (2:0) beenden, da geht Jamal Musiala im Kampf um den Ball in einen Zweikampf mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma.

Der Italiener räumt Musiala unbeabsichtigt, aber ziemlich harsch um. Der Bayern-Star ging zu Boden, schrie vor Schmerzen, wälzte sich hin und her. Es war schnell zu erahnen, dass es etwas Schlimmes sein musste. Nach der Partie ging FCB-Keeper Manuel Neuer auf seinen Torwart-Kollegen Donnarumma los.

Neuer nach schwerer Verletzung von Jamal Musiala außer sich

Die Bilder waren übel und ließen schnell deutlich werden, dass es Musiala heftig erwischt hatte. Der Offensiv-Star musste mit einer Trage von Platz getragen werden, ist direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Laut „Sky“ bestünde der Verdacht eines Wadenbeinbruches – damit würde der Superstar monatelang ausfallen.

Seine Teamkollegen waren am Boden zerstört, auch Donnarumma kamen auf dem Weg in die Kabine die Tränen. Die Verletzung seines Gegenspielers nahm ihn enorm mit. Und doch kritisiert Neuer den Italiener für sein Einsteigen. „Eine Situation, wo man nicht so reingehen muss! Das ist risikofreudig. Er nimmt die Verletzung seines Gegenspielers in Kauf“, so der Bayern-Keeper.

++ Jamal Musiala mit schlimmer Verletzung – Gegenspieler am Boden zerstört ++

Auch die Reaktion von Donnarumma hat Neuer nicht gefallen. „Ich bin zu ihm und habe gesagt: ‚Willst du nicht mal zu unserem Spieler hingehen?‘ Das gehört sich aus Respekt, da auch mal hinzugehen und dem Jungen alles Gute zu wünschen. Hat er dann auch noch gemacht. Es gehört immer Fairness dazu. Ich hätte anders reagiert“, so Neuer.

Auch Eberl kritisiert Donnarumma heftig

Doch damit nicht genug. Denn auch FCB-Sportchef Max Eberl richtete deutliche Worte in Richtung Donnarumma. „Wenn ich mit 100 Kilo und einem Sprint auf den Unterschenkel draufspringe, ist die Gefahr groß, dass was passiert. Ich denke 0,0, dass er das mit Absicht gemacht hat, aber er hat auch keine Rücksicht genommen“, so Eberl.

Weitere News:

Fakt ist: Es war eine enorm unglückliche Szene, die für Musiala wohl schlimme Folgen haben wird. Wie lange genau der Bayern-Star ausfallen wird, werden weitere Untersuchungen zeigen. Der FCB wird offenbar lange ohne seinen Superstar auskommen müssen.