Borussia Dortmund droht nächster Verlust! Juwel denkt über Abgang nach

Borussia Dortmunds Erfolgsquote bei jungen Talenten scheint ordentlich angeknackst. Einst war man die Anlaufstelle Nummer 1 in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Doch plötzlich schaffen die Youngsters den Durchbruch nicht mehr und haben kaum Perspektive bei den Profis.

So ergeht es derzeit auch Cole Campbell. Der 19-Jährige gilt als einer der talentiertesten Spieler im Nachwuchsbereich, durfte sogar mit zur Klub-WM reisen. Doch offenbar fehlt ihm bei Borussia Dortmund die Aussicht auf Einsätze bei den Profis – weshalb sich jetzt ein Wechsel anbahnen könnte.

Borussia Dortmund: Campbell vor Abflug

Das geht aus einem Bericht der „Sport Bild“ hervor. Demnach denke der Amerikaner intensiv über einen Tapetenwechsel nach – und habe die Verantwortlichen davon auch schon wissen lassen. Campbell kam 2022 aus Island in die schwarz-gelbe Jugend, arbeitete sich über U17 und U19 bis in den erweiterten Profi-Kreis. Doch hier trifft er jetzt auf Widerstände.

Bisher bringt es Campbell (hier mehr zu ihm lesen) lediglich auf 19 Bundesliga-Minuten, verteilt auf vier ganz kurze Kurzeinsätze. Auch ein Problem: Durch den Abstieg in die Regionalliga ist die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund für junge Talente bei weitem nicht mehr so interessant wie in den vergangenen Jahren. Das soll den Wechselwunsch ebenfalls befeuern.

Bundesliga oder Ausland?

Stellt sich die Frage: Wohin geht für den Spieler? Der BVB will das Juwel offenbar nicht verlieren, präferiere daher eine Leihe ins Ausland. Ein Transfer innerhalb der Bundesliga käme dem Bericht zufolge nur bei einem fixen Transfer infrage.

Interesse wurde jüngst bereits dem VfB Stuttgart, aber auch Eintracht Frankfurt nachgesagt. Die Ablösevorstellungen sollen sich im Bereich von bis zu fünf Millionen Euro bewegen.

Borussia Dortmund: Wechsel ein Fehler?

Dabei drängt sich die Frage auf, ob der BVB mit einem Campbell-Abgang einen Fehler begeht. Immerhin herrscht auf dem Flügel derzeit akuter Notstand. Jamie Gittens ist weg, Julien Duranville verletzt. Bis auf Karim Adeyemi steht damit, neben Campbell, kein anderer nomineller Flügelspieler zur Verfügung.