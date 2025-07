Borussia Dortmund rüstet nach – Desaster soll sich auf keinen Fall wiederholen

Noch über einen Monat herrscht Stille im Westfalenstadion. Erst beim Spiel gegen Union Berlin am 31. August wird die Südtribüne ihre Mannschaft wieder lautstark nach vorne peitschen. Ein wenig Geduld müssen die Fans von Borussia Dortmund also noch aufbringen.

Wenn das erste Heimspiel der neuen Saison jedoch ansteht, werden die Spieler von Borussia Dortmund einen Rasen in absolutem Top-Zustand vorfinden. Der BVB nutzt die Sommerpause, um seine Spielfläche bestmöglich zu präparieren. Ein Fiasko mit mehrfachem Rasentausch wie in der letzten Saison will man unbedingt vermeiden.

Borussia Dortmund verlegt neuen Hybridrasen

Darüber informiert der Verein auf seiner Website. Demnach sei in den letzten Tagen ein neuer Hybridrasen – also eine Mischung aus natürlichem Rasen und Kunstrasen im Stadion verlegt worden. Dies sei mit Hilfe drei sogenannter „Tuftmaschinen“ geschehen. Das „Tuften“ bezeichne den Vorgang, bei dem die künstlichen Fasern in den bereits verlegten Naturrasen eingestickt würden.

+++ Auch spannend: Dortmund in großen Schwierigkeiten – schlägt jetzt SEINE Stunde? +++

Bahn für Bahn arbeiteten sich die Maschinen über den Platz. Für einen Weg von Tor zu Tor hätten diese jeweils 4,5 Stunden gebraucht. Das Ergebnis aber kann sich sehen lassen. Durch den Hybridmix soll eine „robuste, belastbare und witterungsbeständige Fläche“ im Westfalenstadion entstehen, teilte Borussia Dortmund mit. Diese solle dem hochintensiven Spielbetrieb der kommenden Saison standhalten.

BVB will Mehrfachtausch verhindern

Besonders mit Blick auf die vergangene Saison sind die Bemühungen der Schwarz-Gelben verständlich. Nach der Europameisterschaft in Deutschland mit zahlreichen Spielen in Dortmund fehlte bis zum Bundesliga-Start die Zeit, einen solchen neuen Hybridrasen zu verlegen. Der BVB musste also auf einen komplett natürlichen Rollrasen zurückgreifen.

+++ Ex-BVB-Star verkündet Karriereende – an diesem Abend machte er sich für die Fans unsterblich +++

Doch dieser war bereits nach dem 5. Spieltag so ramponiert, dass man ihn erneut tauschen musste. Wieder fehlte die Zeit für einen Hybridrasen, wieder kam Rollrasen zum Einsatz, wieder war dieser schnell kaputt, sodass Dortmund noch in der Hinrunde zum insgesamt dritten Mal den Rasen austauschen musste. Dies geschah in einer Länderspielpause und so fand man endlich die Zeit für eine neue Hybrid-Spielfläche. Diese hielt dann auch bis zum Ende der Saison.

Noch mehr von uns bekommst du hier:

Mit der jetzt erfolgten Verlegung hofft man, durch die gesamte Saison zu kommen. Wieder stehen dabei neben 17 Bundesliga-Heimspielen für Borussia Dortmund auch mindestens vier Heimspiele in der Champions League an.