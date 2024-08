FC Schalke 04 verkündet es – nächster Abgang offiziell

Sportdirekt Marc Wilmots kündigte es am Sonntag (25. August) bereits an: Beim FC Schalke 04 soll sich in den letzten Tagen bis zum Ende des Transferfensters noch etwas tun. Der Klub will den Kader verkleinern, noch den ein oder anderen Spieler abgeben (hier mehr dazu!).

Jetzt ist der nächste Abgang beim FC Schalke 04 unter Dach und Fach. Wie der Klub mitteilte, wird Henning Matriciani in dieser Saison auf Leihbasis bei Waldhof Mannheim spielen.

FC Schalke 04: Matriciani „zu Gesprächen mit einem anderen Verein freigestellt“

„Henning Matriciani ist zu Gesprächen mit einem anderen Verein freigestellt“, teilte der FC Schalke 04 in seinem Personal-Update am Montagmorgen mit. Der Verteidiger nahm zum Beginn der Woche nicht am Trainingsbetrieb teil. Der Grund: Er wechselt auf Leihbasis zum Mannheim in die 3. Liga.

Am Mittag vermeldete der FC Schalke 04 schon Vollzug. „Henning Matriciani wird in der Saison 2024/2025 auf Leihbasis beim SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga spielen. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigem“, hieß es in der Pressemitteilung des Vereins.

Matriciani: Leihe zu Mannheim

„Henning hat mit harter Arbeit und voller Überzeugung in den vergangenen Jahren auf Schalke einen beeindruckenden Weg von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Dennoch haben wir ihm mit Blick auf die Gesamtperspektive vor der Saison erläutert, dass er voraussichtlich wenige Einsatzminuten haben wird und mit ihm gemeinsam nach einer Lösung gesucht“, wird Sportdirektor Marc Wilmots zitiert. In Mannheim soll er sich nun weiterentwickeln und mehr Spielzeit sammeln.

Matriciani sagt zu seinem Wechsel: „Die sportliche Leitung hat mir in ehrlichen, gleichzeitig wertschätzenden Gesprächen erklärt, dass meine Chancen auf Einsatzzeiten in den kommenden Wochen und Monaten eher gering sein werden. Deshalb freue ich mich, dass sich die Chance ergibt, in Mannheim Spielpraxis sammeln zu können, um in der kommenden Spielzeit erneut bei Schalke anzugreifen. Ich freue mich auf die kommende Zeit beim SV Waldhof und werde dem S04 aus der Ferne die Daumen drücken.“