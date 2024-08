FC Schalke 04: Wilmots kündigt weitere Transfers an – „Probieren, Lösungen zu finden“

15 Neuzugänge hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer präsentiert. Damit sind die Transferplanungen zunächst abgeschlossen – zumindest, was die Neuzugänge betrifft. Auf der Abgangsseite kann sich noch etwas tun.

Sportdirektor Marc Wilmots kündigte weitere Transfers an. Der FC Schalke 04 will seinen Kader bis zum Ende der Transferphase noch einmal verkleinern, es soll weitere Abgänge geben.

FC Schalke 04: Einige Spieler sollen noch gehen

Mit Christopher Antwi-Adjei präsentierte der FC Schalke 04 am Freitag (23. August) den 15. Neuzugang des Sommers. Mehr sollen es nicht werden. „Wir haben viele Spieler geholt – jetzt ist Ende. Wir haben genug“, erklärte Wilmots bei Sky.

Abgeschlossen sind die Transferplanungen damit aber noch nicht. „Ein paar Abgänge kommen vielleicht noch, das müssen wir uns mal anschauen, aber am 1. September wollen wir einen Kader mit 20 Spielern, doppelt besetzte Positionen und vier, fünf jungen Leuten“, kündigte der Belgier an.

Aktuell ist der Kader der Schalker ziemlich aufgebläht. Neben den aussortieren Dominick Drexler, Timo Baumgartl und Ralf Fährmann können und sollen wohl auch Henning Matriciani und Bryan Lasme den Verein noch verlassen.

„Ein zu großer Kader ist nicht gut“

„Ein zu großer Kader ist nicht gut, das weiß ich. Das ist die Theorie, aber in der Praxis läuft das nicht immer so. Wir probieren jetzt, Lösungen zu finden“, so Wilmots und sagte weiter: „Ben Manga und ich haben damit etwas Erfahrung damit und wir sind auf alles vorbereitet. Das Wichtige war für uns jetzt, die Offensivkraft zu verbessern und mehr Möglichkeiten für unseren Trainer zu schaffen.“