Mario Götze: Ex-BVB-Star löst Fan-Wut aus – „Bin ich froh, dass der Typ weg ist“

Mario Götze: Diese Aussagen kommen bei den Fans nicht gut an!

Dortmund. Im Sommer hat Mario Götze Borussia Dortmund zum zweiten Mal verlassen. Jetzt tritt er gegen seinen Ex-Klub nach. Und das macht die Fans des BVB mächtig sauer.

Mario Götze kritisiert, dass es bei seinem Ex-Klub in den letzten Jahren keine „Performance-Kultur“ gegeben habe. Offenbar sitzt der Frust beim Weltmeister von 2014 noch immer tief, nachdem er sich als Dauer-Bankdrücker beim BVB verabschiedet hat.

Mario Götze tritt nach – BVB-Fans toben

Die Worte des einstigen BVB-Helden machen viele Fans fassungslos. Götzes Wechsel nach München hatte ihn 2013 in Dortmund zur „Persona non grata“ werden lassen, dennoch gaben ihm viele nach der Rückkehr eine zweite Chance. Auch die Trainer, die ihn immer wieder aufstellten, obwohl er sein altes Leistungsniveau nie wieder erreichte.

Mario Götze: Der Ex-BVB-Star sorgt für wütende Fans. Foto: dpa / picture alliance / Fotostand

Auf dem Platz konnte Götze nur noch selten überzeugen, sorgte gleichzeitig immer wieder mit Social-Media-Aktionen für Kopfschütteln. Dennoch starteten die BVB-Bosse Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung, die jedoch abrupt endeten, weil Götze trotz dürftiger Leistungen auf sein Mega-Gehalt (10 Millionen Euro jährlich) pochte.

So schmorte der WM-Held auf der Bank, bis sein Vertrag auslief und er vereinslos wurde. Nun, wo er bei der PSV Eindhoven wieder aufblüht, tritt er nach (>> hier alle Aussagen) – und bringt die BVB-Fans damit zur Weißglut.

Mario Götze hat den Zorn der BVB-Fans auf sich gezogen. Foto: dpa

Einige Reaktionen:

Gott bin ich froh, dass der Typ weg ist.

Er kann einfach nicht loslassen. Hat mit seinem viel zu frühen Wechsel zu den Bauern seine Karriere teilgeschrottet und sucht weiter nach Schuldigen.

Dass ausgerechnet Götze ernsthaft von „Performancekultur“ redet, ist schon sehr lustig, wenn es nicht so traurig wäre.

bin ich froh, dass der Typ weg ist?

Wenn es nach Leistung gegangen wäre, hätte Götze nach seiner Rückkehr gar nicht mehr beim BVB auf dem Platz gestanden.

Schade um sein Talent. Aber so nervt er nur noch.

Einige können die Kritik des Ex-BVB-Stars aber auch nachvollziehen:

Götze hat recht. Favre war als Mensch und auch als Trainer einfach katastrophal.

Ist mir zu einfach, ausschließlich auf Götze zu gehen.

Er hat doch aber Recht. Es ist teilweise nicht nach Leistung aufgestellt worden!

Stimme Götze durchaus zu. Natürlich kennt man die Trainingsleistungen der Spieler nicht alle, aber bei Favre gab es schon viele schlechte und komische Aufstellungen.

Mario Götze sorgt für Diskussionen. Foto: dpa

Mario Götze hat sich kritisch über den BVB geäußert. Das passt den Fans ganz und gar nicht Foto: Maurice Van Steen/ANP/dpa

